Playboy’a çırılçıplak poz vermişti... Drew Barrymore'dan beklenmedik karar!

Geçtiğimiz günlerde 1995 yılında Playboy dergisine çırılçıplak poz verdiği için babası gibi sevdiği usta yönetmen Steven Spielberg’den aldığı kinayeli hediyeyle gündeme gelen oyuncu Drew Barrymore, bu sefer şaşırtan kararıyla gündeme geldi.

İlk kez 1980 yılında 5 yaşındayken Altered States (Gerçeğin Ötesinde) filmiyle beyazperdeye çıkan Drew Barrymore, artık film setlerinde olmak istemediğini açıkladı.

50 First Dates (50 İlk Öpücük), ET ve Never Been Kissed (Gerçek Öpücük) gibi yapımlardaki rolleriyle hafızalara kazınan 46 yaşındaki yıldız, bu kararını katıldığı bir programda açıkladı.

"FİLM SETİNDE OLMAK İSTEMİYORUM"

Andy Cohen’in radyo programına katılan ünlü yıldız, kariyeri hakkında konuşurken, “Dürüst olmak gerekirse artık bir film setinde olmak istemiyorum” dedi. “Ama çocuklarım büyüdükçe bu değişebilir” diyen Barrymore, “Çocuklarım doğduğunda bu işi yapmayı bıraktım, çünkü başladığımda henüz altı bezli 11 aylık bebektim” ifadesini kullandı.