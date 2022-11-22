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  4. Playboy modeli Francia James ve Sophie Dee, hayranlarını mest etti! Neon bikinili paylaşımları ortalığı yaktı... Bir bakan bir daha baktı

Playboy modeli Francia James ve Sophie Dee, hayranlarını mest etti! Neon bikinili paylaşımları ortalığı yaktı... Bir bakan bir daha baktı

22.11.2022 11:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sosyal medyanın fenomen isimlerinden Francia James ve Sophie Dee, hayranlarını heyecanlandıran bir paylaşıma imza attı. Neon yeşil tanga bikini takımlarını giyen ikilinin cesur paylaşımları sosyal medyada bir anda gündem olmayı başardı. İkilinin havuz başındaki pozları kısa sürede sosyal medyadan binlerce beğeni ve yorum topladı.

Playboy modeli Francia James ve Sophie Dee, hayranlarını mest etti! Neon bikinili paylaşımları ortalığı yaktı... Bir bakan bir daha baktı

Sosyal medya fenomenleri Francia James ve Sophie Dee, birbirleriyle uyumlu bikini takımlarını giyerek sosyal medyanın nabzını yükseltti. Hayal gücüne hiç iş bırakmayan bikini takımlarının şeffaf askıları ve göğüs dekoltesi dikkatleri çekmeyi başardı. Fenomen isimlerin paylaşımı yarım milyon beğeniyi aşarak adeta rekor kırdı.

YORUM YAĞDI

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James ve Dee’in cesur paylaşımlarına sosyal medya kullanıcıları kayıtsız kalamadı. Sosyal medyadan yorum yağmuruna tutulan ikiliyi hayranları birlikte tatile davet etti. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, “İkinizle birlikte tatile ihtiyacım var” yorumunu yaptı. Bir diğer sosyal medya kullanıcısı ise “Çok güzelsiniz bu kadar herkes için fazla” yorumunu ekledi.

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Francia James sophie dee

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