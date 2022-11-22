Playboy modeli Francia James ve Sophie Dee, hayranlarını mest etti! Neon bikinili paylaşımları ortalığı yaktı... Bir bakan bir daha baktı

Sosyal medya fenomenleri Francia James ve Sophie Dee, birbirleriyle uyumlu bikini takımlarını giyerek sosyal medyanın nabzını yükseltti. Hayal gücüne hiç iş bırakmayan bikini takımlarının şeffaf askıları ve göğüs dekoltesi dikkatleri çekmeyi başardı. Fenomen isimlerin paylaşımı yarım milyon beğeniyi aşarak adeta rekor kırdı.

YORUM YAĞDI

James ve Dee’in cesur paylaşımlarına sosyal medya kullanıcıları kayıtsız kalamadı. Sosyal medyadan yorum yağmuruna tutulan ikiliyi hayranları birlikte tatile davet etti. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, “İkinizle birlikte tatile ihtiyacım var” yorumunu yaptı. Bir diğer sosyal medya kullanıcısı ise “Çok güzelsiniz bu kadar herkes için fazla” yorumunu ekledi.