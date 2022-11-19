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Sosyal medya fenomeni Franci James, çırılçıplak soyunup vücudunu boyuyor! “Hayranlarım buna bayılıyorlar”

19.11.2022 14:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sosyal medyada Francety olarak bilinen fenomen isim Francia James, hayranlarının vücut boyasıyla yaptığı paylaşımlara yoğun ilgi gösterdiğini söyledi. Animasyon film karakterleri ve süper kahramanları canlandırdığı vücut boyasından yaptığı paylaşımlarının dikkat çektiğini ifade eden James, 11 milyon takipçisiyle sıklıkla cesur pozlarını paylaşıyor.

Sosyal medya fenomeni Franci James, çırılçıplak soyunup vücudunu boyuyor! “Hayranlarım buna bayılıyorlar”

32 yaşındaki sosyal medya fenomeni Francia James, geçtiğimiz günlerde toplu taşıma araçlarına iç çamaşırıyla bildiği ve insanların tepkilerini ölçtüğü paylaşımlar yapmıştı. İç çamaşırlı gönderilerinin yanında tamamen çıplak sadece vücut boyasıyla süper kahramanlara ve animasyon karakterlerine dönüştüğü içerikler de yayınlıyor. Hayranlarının özellikle vücut boyasından yapılan tasarımlara yoğun ilgi gösterdiğini anlatan James, “Videolarımı kendi yarattığım karakterle yapmayı seviyorum. Hayranlarım buna bayılıyor” dedi.

KURŞUN ASKER GÖRÜNÜMÜYLE VİRAL OLDU

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2021 yılında tamamen çıplak bir şekilde vücudunun tamamını kurşun asker gibi boyadığı bir içerik paylaşan James kısa sürede popüler olmayı başarmıştı. Alışveriş merkezinde kurşun asker gibi tamamen çıplak dolaşan James, tepki çekmiş ve güvenlik görevlileri tarafından kovulmuştu.

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Toplumsal tepkiler ve olumsuz eleştirilere rağmen vücut boyasıyla yaptığı paylaşımlara devam edeceğini söyleyen James, “Kostümlü fantezilere hitap etmeyi seviyorum. Hem çocuk hem de seksi yönümüzü ortaya çıkartıyor” dedi.

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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya Francia James

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