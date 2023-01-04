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Playboy modeli Francia James tanga bikinisiyle dans etti! Hayranları “Tanrıça” diyerek destekledi

04.01.2023 11:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Playboy modeli Francia James hayal gücüne az şey bırakan bir paylaşıma imza attı. Sosyal medyadan genellikle cesur paylaşımlar yaparak adından söz ettirmeyi başaran James yine hayranlarını heyecanlandırmayı başardı. Fenomen isim bu kez tanga bikinisiyle kumsalda dans ederken sevenlerinin karşısına çıktı.

Playboy modeli Francia James tanga bikinisiyle dans etti! Hayranları “Tanrıça” diyerek destekledi

Sosyal medyada 11.4 milyon takipçisi bulunan fenomen isim yaz tatilinin bitmediğini Instagram hesabından yaptığı paylaşımla adeta dosta düşmana kanıtladı. Birçok insanın yaz sezonunu bitirmiş olmasına rağmen fenomen isim Francia James bir türlü kumsaldan, mayo ve bikinili paylaşımlarından ayrı kalamıyor. Fenomen isim son olarak turuncu tanga bikini takımıyla kumsalda dans ederken çekilen bir gönderisini yayınladı. James’in hayranları fenomen ismi “Tanrıça” olarak nitelendirirken dansını beğendiklerini yorumlarda belirtti.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM YARATTI

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Denizin kenarında turuncu bikini takımıyla dans ettiği anları paylaşan James gönderisine, “Plajı seviyorum ya sen?” notunu ekledi. Fenomen ismin gönderisi kısa sürede binlerce beğeni ve yorum toplamayı başardı.

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Bir sosyal medya kullanıcısı James’in dans figürlerini beğendiğini söyleyerek gönderisine, “Hadi dans edelim” yorumunu yaptı. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, “İnanılmaz bir güzellik, resmen Tanrıça” yorumunu ekledi. Üçüncü bir sosyal medya kullanıcısı ise, “Bana biraz plaj zamanı istememi sağladın” dedi.

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sosyal medya Francia James

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