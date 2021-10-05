Playboy tarihinde ilk kez kapağına bir eşcinseli taşıdı! İşte Bretman Rock’ın fotoğrafları

Playboy, basılı yayınını durdurduktan sonra dijital olarak yayın hayatına devam ediyor. Dünyanın en ünlü erkek dergisi Playboy, ezber bozarak tarihinde ilk kez kapağına bir eşcinseli taşıdı. Bretman Rock, Playboy'a kapak olan ilk eşcinsel olarak tarihe geçti.

Filipinli sosyal medya fenomeni Bretman Rock, Playboy’un kapağı için poz veren ilk eşcinsel olarak tarihe geçti. 23 yaşındaki ünlü isim, o anlardan bazı kareleri Instagram hesabından paylaştı.

Rock aynı zamanda Twitter hesabından derginin simgesi olan tavşan kostümüne atfen "Playboy tavşanı oldum" diyerek kutladı.

BRETMAN ROCK KİMDİR?

Hawaii’de yaşayan Filipinli Bretman Rock, sosyal medya paylaşımlarıyla dünya çapında üne kavuşan isimlerden biri.

Instagram’da 18 milyona yakın takipçisi olan Bretman Rock, YouTube ve Vimeo gibi platformlar için hazırladığı videolarla adını duyurmayı başardı.

Bretman Rock, ismini ilk kez 2015 yılında yayınladığı bir videonun viral olmasından sonra duyurdu.

Makyaj videoları çeken genç isim, mizahi yönüyle ön plana çıkıyor.

