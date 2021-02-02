PlayStation 5 Digital Edition'ın Türkiye fiyatı açıklandı!

Sony PlayStation 5'in Türkiye fiyatını sonbaharda açıklamış ve yeni oyun konsolunu Türkiye dahil birçok ülkede kasım ayı içerisinde satışa sunmuştu. Ancak PlayStation 5 yalnız gelmemişti. Yeni nesil oyun konsolunun yanında PlayStation 5 Digital Edition adını taşıyan, Xbox Series X ve Xbox Series S ile rekabet edebilecek disksiz yeni bir oyun konsolu daha vardı. Sony Türkiye, PlayStation'in 5 fiyatını açıklarken, PlayStation 5 Digital Edition'ın fiyatını açıklamamış ve bu açıklamayı sonraya bırakmıştı. Nitekim bugün PlayStation 5 Digital Edition'ın Türkiye fiyatı belli oldu.

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PlayStation 5 Digital Edition'ın fiyatı, Sony Türkiye Twitter hesabı aracılığıyla yapılan bir paylaşım ile açıklandı. Buna göre, PlayStation Digital Edition'ın Türkiye fiyatı 5.999 TL olacak. Yeni disksiz Sony oyun konsolu, şubat ayı içerisinde meraklıları ile buluşacak.

PlayStation 5 Dijital Sürüm Şubat 2021’de 5999 TL tavsiye edilen perakende satış fiyatıyla oyuncularla buluşuyor.#PS5 pic.twitter.com/fUUcdsvLJs — PlayStation Türkiye (@PlayStationTR) February 2, 2021

Sony yaptığı açıklamada söz konusu fiyatın tavsiye edilen perakende satış fiyatı olduğunu belirtiyor.

