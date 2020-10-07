PlayStation 5 parçalarına ayrıldı!

PlayStation 5 hakkında Sony'nin çalışmaları sürüyor. Geçtiğimiz günlerde Sony'nin Japon yayıncılara PS5'i test etme imkanı sağladığını görmüştük. PlayStation 5'i test eden yayıncılar, yeni nesil oyun konsolunun sessiz çalıştığını söylemişti. Sony şimdi ise YouTube kanalı üzerinden bir video yayınlayarak PlayStation 5'in bilinmeyen yönlerine ışık tuttu.

SONY'DEN PLAYSTATİON 5'İN İÇİNİ GÖSTEREN VİDEO

Sony, PlayStation YouTube hesabı üzerinden bir video paylaştı. Videoda Sony yetkilisi Yasuhiro Ootori, PlayStation 5'in önce her bir yanını birer birer gösterdi. Daha sonra ise PS5'in kapaklarını çıkartarak yeni nesil oyun konsolunun fanlarına odaklandı. Fanları kameralara gösteren Ootori, bir sonraki adımda ise eline tornavidayı alarak PlayStation 5'i sökmeye başladı. Dilerseniz daha fazla ''spoiler'' vermeden sizi söz konusu video ile baş başa bırakalım.

PS5 videosuyla aynı anda PlayStation Blog'da bir yazı paylaşan Sony, 2015 yılında PlayStation 5'i düşünmeye başladıklarını ve son 5 yılı PS5'i tasarlayarak ve geliştirerek geçirdiklerini söyledi. Sony'e göre Sony teknolojisinin konsola nasıl entegre edildiğini bu videoda görmek mümkün.