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PlayStation 5 parçalarına ayrıldı!

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 07.10.2020 17:57 | Son Güncelleme

Sony, PlayStation 5 için yeni bir video yükledi. Sony PlayStation kanalına yüklediği videoda, yeni nesil oyun konsolu PlayStation 5'i parçalarına ayırdı. Parçalarına ayrılan PS5'in tüm donanımları söz konusu videoda tek tek gösterildi.

PlayStation 5 parçalarına ayrıldı!

PlayStation 5 hakkında Sony'nin çalışmaları sürüyor. Geçtiğimiz günlerde Sony'nin Japon yayıncılara PS5'i test etme imkanı sağladığını görmüştük. PlayStation 5'i test eden yayıncılar, yeni nesil oyun konsolunun sessiz çalıştığını söylemişti. Sony şimdi ise YouTube kanalı üzerinden bir video yayınlayarak PlayStation 5'in bilinmeyen yönlerine ışık tuttu.

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Sony, PlayStation YouTube hesabı üzerinden bir video paylaştı. Videoda Sony yetkilisi Yasuhiro Ootori, PlayStation 5'in önce her bir yanını birer birer gösterdi. Daha sonra ise PS5'in kapaklarını çıkartarak yeni nesil oyun konsolunun fanlarına odaklandı. Fanları kameralara gösteren Ootori, bir sonraki adımda ise eline tornavidayı alarak PlayStation 5'i sökmeye başladı. Dilerseniz daha fazla ''spoiler'' vermeden sizi söz konusu video ile baş başa bırakalım.

PS5 videosuyla aynı anda PlayStation Blog'da bir yazı paylaşan Sony, 2015 yılında PlayStation 5'i düşünmeye başladıklarını ve son 5 yılı PS5'i tasarlayarak ve geliştirerek geçirdiklerini söyledi. Sony'e göre Sony teknolojisinin konsola nasıl entegre edildiğini bu videoda görmek mümkün.

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PlayStation 5 özellikleri arasında AMD Zen 2 mimarisine sahip, 3.5 GHz frekansında sekiz çekirdekli bir işlemci bulunuyor. PS5'in RAM'i 16 GB olarak listeleniyor. Yeni nesil oyun konsolunun depolama alanı ise 825 GB boyutunda. SSD depolama teknolojisi kullanan PS5, ışın izleme (ray tracing) özelliğini de sunuyor. 4K ve 8K çözünürlükler PS5 tarafından destekleniyor.

PlayStation 5'in fiyatı 499 dolar olarak, disksiz sürüm PlayStation 5 Digital Edition'ın fiyatı ise 399 dolar olarak açıklandı. Bazı ülkelerde her iki konsol ön siparişe açılsa da PlayStation 5 ve PlayStation 5 Digital Edition, 12 Kasım'da seçili pazarlarda, 19 Kasım'da ise Türkiye dahil tüm ülkelerde genel satışa sunulacak.

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