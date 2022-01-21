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PlayStation'ın babası olarak tanınıyor! Ken Kutaragi, metaverse'e verdi veriştirdi: "Sinir bozucu"

21.01.2022 14:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"PlayStation'ın babası" olarak tanınan Sony Interactive Entertainment’ın eski başkanı ve CEO'su Ken Kutaragi, metaverse'ü eleştirdi. Gerçek dünyada olmanın önemini vurgulayan Kutaragi, kafaya takılan cihazları "düpedüz sinir bozucu" olarak niteledi. Daha önce Elon Musk da kafaya takılan VR başlıkları eleştirmişti.

PlayStation'ın babası olarak tanınıyor! Ken Kutaragi, metaverse'e verdi veriştirdi: "Sinir bozucu"

PlayStation'ın babası olarak bilinen Ken Kutaragi, Sony Interactive Entertainment’ın eski başkanı ve CEO'su olarak görev yapmıştı. 71 yaşındaki Kutaragi, 2007 yılında Sony'nin video oyun bölümünden ayrılmıştı. Fakat ayrılana dek, şirketin orijinal oyun konsolunun ve PlayStation 3'e kadar olan modellerin geliştirilmesine büyük katkı sağlamıştı. Ancak görünüşe bakılırsa PlayStation'ın babası Ken Kutaragi, günümüzde metaverse'e giriş için artık bir gereksinim olarak görülen kafaya takılan ekipmanlardan pek hoşlanmıyor.

PLAYSTATION'IN BABASI KEN KUTARAGI: "DÜPEDÜZ SİNİR BOZUCU"

Bloomberg ile yakın tarihli bir röportajda Ken Kutaragi, muhtemelen eski işvereni Sony tarafından üretilenler de olmak üzere, kafaya takılan ekipmanları “düpedüz sinir bozucu” olarak nitelendirdi. Kutaragi buna ek olarak, "Sizi gerçek dünyadan soyutlar ve ben bunu onaylamıyorum" dedi.

Metaverse

Gerçek dünyada olmanın çok önemli olduğunu, ancak metaverse'ün sanal dünyada yarı-gerçek yapmakla ilgili olduğunu söyleyerek metaverse eleştirilerine devam eden PlayStation'ın Babası, "Ben bunun amacını anlayamıyorum. Gerçek kendin yerine parlatılmış bir avatar olmayı mı tercih edersin? Bu, aslında anonim mesaj forumu sitelerinden farklı değil." ifadelerini kullandı.

Kutaragi'nin yorumları, insanları "VR başlıklar metaverse'e girmenin en iyi yolu mu, yoksa değil mi?" sorusunun cevabını bulmaya yöneltti.

ELON MUSK DA ELEŞTİRMİŞTİ

Daha önce Tesla ve SpaceX'in CEO'su, ünlü milyarder Elon Musk da metaverse için gerekli olan VR başlıklara atıfta bulunarak, "Bütün gün yüzüne bir ekran bağlayıp da hiç ayrılmak istemeyen birini göremiyorum" demişti.

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