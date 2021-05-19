POCO M3 Pro 5G tanıtıldı! İşte M3 Pro 5G'nin özellikleri ve fiyatı

POCO M3 Pro 5G'nin adını ilk kez duymuyoruz. Çünkü Çinli telefon markası, bir süredir yeni akıllı telefonuna dair resmi bilgiler veriyordu. Hatta bu sayede M3 Pro 5G'nin özelliklerinden bazıları ortaya çıkmıştı. Fakat POCO bugün, M3 Pro 5G'yi resmen lanse etti.

İŞTE POCO M3 PRO 5G'NİN ÖZELLİKLERİ

POCO M3 Pro 5G'nin özellikleri arasında 6,5 inç büyüklüğünde, Full HD+ çözünürlüğünde LCD bir ekran var. Bu ekran, 90 Hz yenileme hızı sunuyor. POCO M3 Pro 5G gücünü MediaTek Dimensity 700 işlemcisinden alırken, bu işlemciye 4GB RAM / 6GB RAM ve 64GB /128GB dahili depolama alanı eşlik ediyor. 5.000 mAh'lik pil ile birlikte gelen telefon, 18W hızında şarj olabiliyor.

POCO M3 Pro 5G'nin arkasında 48 MP ana kamera, 2 MP makro kamera ve 2 MP derinlik sensörü yer alıyor. Ekranın üst kısmında bulunan nokta çentikte ise 8 MP çözünürlüğünde bir selfie kamerası var. Telefon parmak izi okuyucusunu yan çerçevesinde saklıyor ve yüz tanıma kilidi kullanılabiliyor. Ayrıca telefonun 3.5 mm kulaklık girişine ve microSD kart girişine sahip olduğunu da belirtelim.