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POCO M3 Pro 5G tanıtıldı! İşte M3 Pro 5G'nin özellikleri ve fiyatı

19.05.2021 16:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

POCO, bir süredir beklenen POCO M3 Pro 5G'yi resmen duyurdu. POCO M3 Pro 5G, 5G desteğine sahip uygun fiyatlı akıllı telefon arayanlara yeni nesil birçok özellik vadediyor. Peki POCO M3 Pro 5G'nin fiyatı ne kadar?

POCO M3 Pro 5G tanıtıldı! İşte M3 Pro 5G'nin özellikleri ve fiyatı

POCO M3 Pro 5G'nin adını ilk kez duymuyoruz. Çünkü Çinli telefon markası, bir süredir yeni akıllı telefonuna dair resmi bilgiler veriyordu. Hatta bu sayede M3 Pro 5G'nin özelliklerinden bazıları ortaya çıkmıştı. Fakat POCO bugün, M3 Pro 5G'yi resmen lanse etti.

İŞTE POCO M3 PRO 5G'NİN ÖZELLİKLERİ

POCO M3 Pro 5G'nin özellikleri arasında 6,5 inç büyüklüğünde, Full HD+ çözünürlüğünde LCD bir ekran var. Bu ekran, 90 Hz yenileme hızı sunuyor. POCO M3 Pro 5G gücünü MediaTek Dimensity 700 işlemcisinden alırken, bu işlemciye 4GB RAM / 6GB RAM ve 64GB /128GB dahili depolama alanı eşlik ediyor. 5.000 mAh'lik pil ile birlikte gelen telefon, 18W hızında şarj olabiliyor.

Poco M3 Pro 5G özellikleri

POCO M3 Pro 5G'nin arkasında 48 MP ana kamera, 2 MP makro kamera ve 2 MP derinlik sensörü yer alıyor. Ekranın üst kısmında bulunan nokta çentikte ise 8 MP çözünürlüğünde bir selfie kamerası var. Telefon parmak izi okuyucusunu yan çerçevesinde saklıyor ve yüz tanıma kilidi kullanılabiliyor. Ayrıca telefonun 3.5 mm kulaklık girişine ve microSD kart girişine sahip olduğunu da belirtelim.

Poco M3 Pro 5G kamera

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POCO M3 PRO 5G'NİN FİYATI DA BELLİ OLDU

POCO M3 Pro 5G'nin fiyatına gelelim. Telefonun 4 GB RAM ve 64 GB dahili depolama alanına sahip modeli 179 eurodan, 6 GB RAM ve 128 GB dahili depolama alanına sahip modeli ise 199 eurodan satışa sunulacak.

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Anahtar Kelimeler:
akıllı telefon 5G
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