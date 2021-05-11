Xiaomi'den MIUI 13 için yalanlama!

Xiaomi, MIUI güncellemeleri ile akıllı telefonlarına yeni özellikler ekliyor. Çinli akıllı telefon üreticisi, son olarak MIUI 12.5 güncellemesini duyurdu. Ancak Xiaomi kullanıcılarının aklı MIUI 13 güncellemesinde. Geçtiğimiz birkaç gün boyunca, "MIUI 13 güncellemesi ne zaman çıkacak?" sorusuna cevap veren bazı iddialar vardı. Xiaomi bu iddialara bir karşılık verdi. Fakat verilen cevap, kullanıcıları memnun edecek cinsten değil.

MIUI 13 GÜNCELLEMESİ İÇİN HAZİRAN'I BEKLEMEYİN

Gizmochina'nın haberine göre, Xiaomi'nin Halkla İlişkiler Departmanı yetkilisi Wang Hua iddiaları yalanlayan isim oldu. Hua'nın söylediklerine bakılırsa Xiaomi, Redmi ve Poco akıllı telefon kullanıcılarının merakla beklediği MIUI 13 güncellemesi 25 Haziran'da gelmeyecek.

Gelen açıklama, MIUI 13 için şimdilik resmi bir lansman tarihi olmadığı anlamına geliyor. Yani MIUI 13'ün yakın gelecekte piyasaya sürülmesi pek olası görünmüyor. Bu yönde Xiaomi'den gelecek resmi açıklamaları takip etmek faydaları olacaktır.

