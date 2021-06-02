Poco’nun Bluetooth kulaklığı yolda

Xiaomi, Redmi Note 10 5G serisinin yanı sıra kısa süre önce Çin’de Redmi markası altında AirDots 3 Pro’yu piyasaya sürdü. Şimdi, görünüşe göre şirket, Poco markasının yanı sıra Redmi markası altında diğer pazarlara Aktif Gürültü Önleme (ANC) özellikli ilk TWS kulaklıklarını piyasaya sürmeyi hedefliyor. Evet, çok beklenen Poco Pop Buds nihayet gün ışığını görüyor. Tipster Mukul Sharma yakın zamanda yaklaşan Poco Pop Buds’ı ima eden bir tweet paylaştı. Sharma, tweetinde, Bluetooth SIG sertifikasyon web sitesinde her ikisi de Redmi AirDots 3 Pro olarak yeniden adlandırılan Poco Pop Buds ve Buds3 Pro’yu tespit ettiğini söylüyor.

Geçen yıl Poco’nun Pop Buds’ını zaten duymuştuk, ancak marka herhangi bir sürüm planı olmadan yalnızca kulaklığın adını onayladı. Poco Pop Buds için yeni onaylanan liste, AirDots 3 Pro ile eşleşen aynı TWSEJ01ZM model numarasını taşıyor. Buna ek olarak, listede Redmi Buds 3 Pro adlı üçüncü bir çift kulaklık görebiliriz; bu da başka bir yeniden marka göreceğimiz anlamına geliyor. Redmi AirDots 3 Pro şu anda Çin’e özel ve 299 CNY (47 $) fiyatla satılıyor, bu nedenle yaklaşmakta olan Poco Pop Buds için benzer bir fiyat etiketi bekleniyor.

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