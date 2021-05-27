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POCO X3 NFC DxOMark puanı ile karşımıza çıktı

27.05.2021 12:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

POCO X3 NFC DxOMark test masasına konuk oldu. Orta segmentin iddialı modelleri arasında yer alan POCO X3 NFC, DxOMark testinde Apple iPhone SE (2020) ile aynı puanı aldı. İşte POCO X3 NFC'nin DxOMark puanı.

POCO X3 NFC DxOMark puanı ile karşımıza çıktı

DxOMark ekibi, akıllı telefonların kameralarını test ederek ünlendi. Son olarak, pil testlerine başladıklarını söyleyen ekip, aynı zamanda akıllı telefon kameralarını puanlamaya da devam ediyor. Ekibin son konuklarından biri, orta segmentin iddialı modelleri arasında gösterilen POCO X3 NFC oldu.

POCO X3 NFC DXOMARK'TAN KAÇ PUAN ALDI?

POCO X3 NFC DxOMark testinde fotoğraf konusunda 107 puan, video konusunda 98 puan ve zoom konusunda ise 45 puan aldı. Telefonun genel puanı ise 103 olarak karşımıza çıktı. Bu amiral gemisi akıllı telefonların performansından oldukça uzak bir performans. Ancak, alınan puanı POCO X3 NFC'nin bulunduğu segmente göre değerlendirmek gerek.

POCO X3 NFC DxOMark

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iPHONE SE (2020) İLE AYNI SIRADA

POCO X3 NFC DxOMark puanı ile global sıralamada 79. oldu ve iPhone SE (2020) ile aynı sıralamayı paylaştı. Test ekibi, POCO X3 NFC'nin test ettikleri en uygun fiyatlı telefonlardan biri olduğunu ancak toplam 103 puanla Poco X3 NFC'nin DxOMark kamera sıralamasının en altına yerleştirildiğini ifade ediyor.

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Anahtar Kelimeler:
akıllı telefon
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