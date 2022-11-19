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Polat Bilgin ve Binnur Kaya sevgili mi? Binnur Kaya'nın babası Mustafa Kaya'nın ölüm haberini duyuran Polat Bilgin hakkında tüm merak edilenler!

19.11.2022 09:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Polat Bilgin, ünlü oyuncu Binnur Kaya'nın babası Mustafa Kaya hayatını kaybettiğini duyurdu. Acı haberin ardından; Avrupa Yakası, Türk Malı, Aramızda Kalsın ve Kırmızı Oda gibi dizilerle adından söz ettiren Binnur Kaya ile Polat Bilgin'in arkadaşlığı merak konusu oldu. Peki, Polat Bilgin ve Binnur Kaya sevgili mi? İşte Binnur Kaya'nın babası Mustafa Kaya'nın ölüm haberini duyuran Polat Bilgin hakkında tüm merak edilenler...

Polat Bilgin ve Binnur Kaya sevgili mi? Binnur Kaya'nın babası Mustafa Kaya'nın ölüm haberini duyuran Polat Bilgin hakkında tüm merak edilenler!

Polat Bilgin sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda Binnur Kaya'nın babası Mustafa Kaya'nın yaşamını yitirdiğini duyurdu. Acı haber hem Binnur Kaya ve sevenlerini hem de Mustafa Kaya'nın yakınlarını üzdü. Binnur Kaya ile Polat Bilgin'in arkadaşlığı da basında yer alan haberlerin ardından merak konusu oldu. İşte Polat Bilgin hakkında bilgiler...

POLAT BİLGİN VE BİNNUR KAYA SEVGİLİ Mİ?

Polat Bilgin, Binnur Kaya'nın meslektaşı ve arkadaşıdır.

Polat Bilgin, birçok yapımda rol almış ve Yol Arkadaşım, Muhteşem Yüzyıl ve Yalnız Kurt gibi dizilerle adından söz ettirmiştir.

POLAT BİLGİN KİMDİR?

Polat Bilgin 28 Haziran 1976 yılında Samsun'da dünyaya geldi.

Polat Bilgin, okuduğu okulu bitirdikten sonra Tiyatro Anadolu’nun kadrosunda oyuncu olarak yer aldı.

İletişim Fakültesi’nde yüksek lisans programına giren Polat Bilgin, Tiyatro Anadolu’da Genel Sanat Yönetmen Yardımcılığı görevine başladı.

Polat Bilgin, Devlet Konservatuvarı ve Besyo’da tiyatro dersleri vermiştir.

Tiyatro Anadolu'da çeşitli oyunlarda rol almakla birlikte yönetmen yardımcılığı ve yönetmenliği yapan Polat Bilgin, 2007 yılında Tiyatro Anadolu'daki görevinden istifa etmiştir ve çok sayıda televizyon yapımında yer almıştır.

Binnur Kaya'nın babası Mustafa Kaya kimdir? Binnur Kaya'nın babası Mustafa Kaya kimdir?

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Binnur Kaya polat bilgin

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