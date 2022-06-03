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  4. Polis ekiplerine yaptığı hareketler büyük tepki çekti! Yabancı uyruklu şüpheli yakalandı

Polis ekiplerine yaptığı hareketler büyük tepki çekti! Yabancı uyruklu şüpheli yakalandı

03.06.2022 00:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Polis arabasının görüntülerini çeken ve çirkin el işaretleri yapan, yabancı uyruklu bir kişinin paylaşımları sosyal medyada büyük tepki topladı. Videonun ardından harekete geçen polis ekipleri, yabancı uyruklu şüpheliyi "devlet organlarını aşağıladığı" suçuyla gözaltına aldı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü de olayla ilgili açıklama yaptı.

Polis ekiplerine yaptığı hareketler büyük tepki çekti! Yabancı uyruklu şüpheli yakalandı

Sosyal medyada polis ekiplerinin videolarını hakaret dolu hareketlerle paylaşan kişi gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Türk Milletini, Türkiye Cumhuriyeti devletini, TBMM'yi, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'ni ve devletin yargı organlarını alenen aşağılamak" suçuyla ilgili Sultangazi'de çalışma yürütüldüğü belirtildi.

SULTANGAZİ'DE YAKALANDI

Çalışma kapsamında bir kişinin, sosyal medya uygulaması üzerinden paylaştığı videolarda resmi ekip araçlarının görüntüsüne yer vererek eliyle işaret yaptığı ve bu şekilde devlet organlarını aşağıladığının tespit edildiği kaydedildi.

Şüphelinin yakalanmasına yönelik derhal kapsamlı ve titiz bir inceleme başlatıldığı aktarılan açıklamada şunlar kaydedildi:

"İnceleme sonucu, kimlik bilgileri tespit edilen şüphelinin yabancı uyruklu A.R. olduğu anlaşılmış, şahıs bugün Sultangazi ilçesinde görevlilerimizce yakalanmıştır. Konu ile ilgili tahkikat devam etmektedir." (AA)

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sosyal medya polis
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