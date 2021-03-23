HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Polis helikopterini görünce cep telefonuyla kaydetti! Polisler durdurup cezayı kesti

Polis helikopterini görünce cep telefonuyla kaydetti! Polisler durdurup cezayı kesti

23.03.2021 17:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana’da hareket halindeyken polis helikopterini cep telefonu kamerasıyla görüntüleyen sürücüye 315 lira para cezası uygulandı.

Polis helikopterini görünce cep telefonuyla kaydetti! Polisler durdurup cezayı kesti

Adana Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı ekipleri Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu Gaziantep istikametine doğru trafik kuralı ihlali ve pandemi uygulaması başlattı. Polis uygulama sırasında sürücülerin yaptığı ihlalleri belirlemek için helikopterden alınan görüntülerden de yardım aldı.

POLİS HELİKOPTERİNİ ÇEKMEYE BAŞLADI

Bu sırada, otoyoldan giden ve isminin Arif Cebe olduğu öğrenilen sürücü hareket halindeyken gördüğü polis helikopterini merak edip cep telefonu kamerasıyla görüntüledi. Sürücü çekim yaparken helikopter kamerasıyla görüntülendi.

315 LİRA PARA CEZASI

Helikopterde bulunan polis sürücünün kural ihlali yaptığını hemen karadaki polislere telsizle bildirdi. Bunun üzerine sürücü durdurulup hareket halindeyken cep telefonu kullanmaktan 315 lira para cezası verildi. Sürücü helikopteri merak edip onu cep telefonu kamerasıyla çektiğini, konuşmadığını söyleyince polisler de, helikopter tarafından görüntülenip kural ihlalinin belirlendiğini söyledi.

'BEN DENEDİM, SİZ DENEMEYİN'

Sürücü bu durumu öğrenince cep telefonun tekrar çıkartıp video çekerek, “Arkadaşlar Adana otoyol girişinde helikopter uçuyor. Bende onu merak ettim telefonum ile çekmeye çalıştım. Helikopteri çekmenin sonucu 315 lira. Ben denedim siz denemeyin. Sağolsun ağabeylerim güzel bir ayar verdi” dedi.

12

Sürücünün sosyal medya hesabından ayrıca, “Ben helikopteri çekerken o da beni çekmiş ceza yedim” yazdığı görüldü.

(İHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Hande Erçel de aşk üçgeninin içine düştü! Bu video ortalığı hepten karıştıracak Hande Erçel de aşk üçgeninin içine düştü! Bu video ortalığı hepten karıştıracak
Kocaeli'de yük gemisine uyuşturucu operasyonuKocaeli'de yük gemisine uyuşturucu operasyonu
'Rüzgar esti, hamile kaldım' dedi! Polis soruşturma başlattı'Rüzgar esti, hamile kaldım' dedi! Polis soruşturma başlattı
Anahtar Kelimeler:
polis Ceza Adana

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Aşırı alkol aldı, sulama kanalına düşerek sırılsıklam ıslandı

Aşırı alkol aldı, sulama kanalına düşerek sırılsıklam ıslandı

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

İlk uçak indi! Türkiye'ye akın ettiler

İlk uçak indi! Türkiye'ye akın ettiler

Yarını işaret edip böyle duyurdu: Çok özel, ek tedbirler gelecek

Yarını işaret edip böyle duyurdu: Çok özel, ek tedbirler gelecek

Canlı yayında hayrete düşüren olay! Çırılçıplak stüdyoyu bastı

Canlı yayında hayrete düşüren olay! Çırılçıplak stüdyoyu bastı

Diğer Haberler

İstanbul'da trafik durumu! Mesai bitiminde yoğunluk yaşanıyor

İstanbul'da trafik durumu! Mesai bitiminde yoğunluk yaşanıyor

Vaka sayısı en çok artın illerden Çankırı'da yeni tedbirler değerlendiriliyor

Vali duyurdu! Vaka sayısının arttığı ilde yeni tedbirler geliyor

Son dakika! Sözcü Kalın, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı ile görüştü

Sözcü Kalın, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı ile görüştü

Kocaeli'de yük gemisine operasyon: 3 ton 860 kilogram toz esrar ve 100 bin uyuşturucu hap ele geçirildi

Kocaeli'de yük gemisine uyuşturucu operasyonu

Gazeteci Levent Gültekin'e saldırıda 2 şüpheli tutuklandı

Levent Gültekin'e saldırıda yeni gelişme

Kovid-19 ardında 'Post Kovid' izler bırakıyor

Kovid-19 ardında 'Post Kovid' izler bırakıyor

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.