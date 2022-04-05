Mynet Trend

  1. Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Eğlence
  4. Polis her yerde onu arıyor! Otoyolda market arabasıyla yolculuk yapan kişi sosyal medyada popüler oldu

Polis her yerde onu arıyor! Otoyolda market arabasıyla yolculuk yapan kişi sosyal medyada popüler oldu

05.04.2022 17:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Güney Afrika’nın yönetsel başkenti Pretoria’da bir petrol tankerinin arkasına yerleştirdiği market arabasıyla otoyolda yolculuk yapan bir adam sosyal medyada gündem yarattı. Sosyal medyada kısa sürede milyonlarca izlenmeye ulaşan ve popüler olan görüntülerin sonrasında polis ekipleri market arabasıyla yolculuk yapan kişiyi aradıklarını dile getirdi.

Güney Afrika’nın yönetsel başkenti Pretoria’da polis, otoyolda market arabasıyla yolculuk yapan kişi sosyal medyanın gündemine yerleşti. Pretoria dışındaki otoyolda kaydedilen görüntüler viral oldu. Polis ekipleri petrol tankerinin arkasına yerleştirdiği market arabasıyla yolculuk yapan kişiyi bulmak için çalışma başlattı.

Saçına yuva yapan kuşa tam 84 gün boyunca baktı! “Onu düşününce hala ağlıyorum”Saçına yuva yapan kuşa tam 84 gün boyunca baktı! “Onu düşününce hala ağlıyorum”

“BAŞKALARININ HAYATINI RİSKE ATMAYIN”

2

Sosyal medyada kısa sürede yayılan görüntülerde market arabasının içine yerleşen bir yanda da kendisini kayıt altına alan kişiye el sallayarak gülümseyen sürücü, polis ekipleri tarafından otostopçu olarak nitelendirildi.

Bu kişiyi ‘otostopçu’ diye nitelendiren polis sözcüsü Selle Maremane, onu en kısa sürede bulacaklarının altını çizerken kamuoyuna kendi hayatlarını ve başkalarınınkini tehlikeye atmak yerine toplu ulaşımı kullanmalarını tavsiye etti.

Uyumak için başını yastığa koydu! 7 metrelik yılanı görünce korkudan ne yapacağını şaşırdıUyumak için başını yastığa koydu! 7 metrelik yılanı görünce korkudan ne yapacağını şaşırdı


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Uyumak için başını yastığa koydu! Dehşeti yaşadı Uyumak için başını yastığa koydu! Dehşeti yaşadı
Hiçbir şey yapmadan para kazanıyor! Mesleği herkesi şaşırttıHiçbir şey yapmadan para kazanıyor! Mesleği herkesi şaşırttı
19'unda komaya girip 19 yıl sonra uyandı 19 yıl sonra öldü19'unda komaya girip 19 yıl sonra uyandı 19 yıl sonra öldü
Anahtar Kelimeler:
sosyal medya
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Trend Haberler

Yıl dönümünde üçlü ilişki hediye etti! “Diğer kadın...”

Yıl dönümünde üçlü ilişki hediye etti! “Diğer kadın...”

Sürüsü terk etmişti! Minik kuşa 84 gün boyunca saçında baktı

Sürüsü terk etmişti! Minik kuşa 84 gün boyunca saçında baktı

Korkunç iddia! Başlarından vurulmuş halde toplu mezarda...

Korkunç iddia! Başlarından vurulmuş halde toplu mezarda...

Rus askerlerinin kabusu oldu! Kimliğini gizliyor

Rus askerlerinin kabusu oldu! Kimliğini gizliyor

İlginizi Çekebilir

Kabızlık, şişkinlik, hazımsızlık... İftarda 10 dakika kuralı

Kabızlık, şişkinlik, hazımsızlık... İftarda 10 dakika kuralı

Uyumak için başını yastığa koydu! Dehşeti yaşadı

Uyumak için başını yastığa koydu! Dehşeti yaşadı

Hadise'nin çok beğenilen 35.000 TL'lik yırtık kotuna alternatifler

Hadise'nin çok beğenilen 35.000 TL'lik yırtık kotuna alternatifler

Cinsel organını yaprakla kapadı! Notu şoke etti, sildi

Cinsel organını yaprakla kapadı! Notu şoke etti, sildi

Ukraynalı anneden kahreden itiraf! “Mezarını ellerimle kazdım”

Ukraynalı anneden kahreden itiraf! “Mezarını ellerimle kazdım”

Ekonomik ve dayanıklı filtre kahve makinesi arayanlara...

Ekonomik ve dayanıklı filtre kahve makinesi arayanlara...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.