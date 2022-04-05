Polis her yerde onu arıyor! Otoyolda market arabasıyla yolculuk yapan kişi sosyal medyada popüler oldu

Güney Afrika’nın yönetsel başkenti Pretoria’da polis, otoyolda market arabasıyla yolculuk yapan kişi sosyal medyanın gündemine yerleşti. Pretoria dışındaki otoyolda kaydedilen görüntüler viral oldu. Polis ekipleri petrol tankerinin arkasına yerleştirdiği market arabasıyla yolculuk yapan kişiyi bulmak için çalışma başlattı.

“BAŞKALARININ HAYATINI RİSKE ATMAYIN”

Sosyal medyada kısa sürede yayılan görüntülerde market arabasının içine yerleşen bir yanda da kendisini kayıt altına alan kişiye el sallayarak gülümseyen sürücü, polis ekipleri tarafından otostopçu olarak nitelendirildi.

Bu kişiyi ‘otostopçu’ diye nitelendiren polis sözcüsü Selle Maremane, onu en kısa sürede bulacaklarının altını çizerken kamuoyuna kendi hayatlarını ve başkalarınınkini tehlikeye atmak yerine toplu ulaşımı kullanmalarını tavsiye etti.



