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Polis üniformasıyla fotoğraf paylaştı! 'Komiser yardımcısı' ilanıyla "Pes" dediren dolandırıcılık

27.10.2022 11:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul'da, sosyal medyada polis üniformasıyla fotoğraf paylaşan ve kendisini 'komiser yardımcısı' olarak tanıdan M.D., yabancılar için 'ikamet izni' vaadinde bulundu. Sahte ilan sayesinde çok sayıda yabancı uyrukluyu tuzağına düşüren sahte "komiser yardımcısı" şikayetler sonrası yakalandı.

Polis üniformasıyla fotoğraf paylaştı! 'Komiser yardımcısı' ilanıyla "Pes" dediren dolandırıcılık

Sosyal medya hesabı üzerinden polis üniformasıyla fotoğraf paylaşan, kendisini komiser yardımcısı olarak tanıtan ve yabancı uyruklulara ikamet izni çıkartacağını söyleyen M.D.'nin yöntemi "pes" dedirtti.

Sosyal medyada meydana gelen dolandırıcılık olayını gerçekleştiren şahısların yakalanması için çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, bir kişinin polis üniforması ile yabancıları tuzağa düşürdüğünü tespit etti.

KENDİSİNİ "KOMİSER YARDIMCISI" OLARKA TANITMIŞ

Kişisel sosyal medya hesabından kendisini emniyet mensubu olarak tanıtan ve görüştüğü kişilere "Komiser Yardımcısı" olduğunu söyleyen M.D. adlı 48 yaşındaki dolandırıcıyı yakın takibe alan ekipler, zanlının ülkede bulunan geçici yabancılara ikamet izni çıkarttığını tespit etti.

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ÜNİFORMA VE TELSİZ ELE GEÇİRİLDİ

Çalışmalarını derinleştiren polis, görüntülerde yer alan “Komiser Yardımcısı” üniformalı şüphelinin yakalanması için dün Şişli Feriköy’deki evine operasyon düzenledi. Baskında M.D. yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelinin evinde yapılan aramalarda, görüntülerde yer alan 1 adet rütbeli polis üniforması ve telsiz ele geçirildi.

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ÇOK SAYIDA KİŞİYİ TUZAĞA DÜŞÜRMÜŞ

Emniyet ekiplerince yapılan araştırmalarda, şüpheli M.D.'nin kendisini "Komiser Yardımcısı" unvanıyla ve İl Göç İdaresi ile irtibatlı olarak tanıttığı, ikamet alma işlemlerine aracılık etme vaadiyle çok sayıda yabancıyı dolandırdığı belirlendi.

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İfade işlemleri için emniyete götürülen sahte komiser yardımcısının, Isparta’da bir yabancıyı aynı yöntemle dolandırmaktan hakkında suç duyurusu olduğu kaydedildi. Polisteki işlemleri sona eren şüpheli, "Özel İşaret ve Kıyafetleri Usulsüz Kullanma" suçundan bu sabah adli makamlara sevk edildi. (İHA)

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