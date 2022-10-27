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Şişli'nin göbeğinde ağızları açık bırakan hırsızlık! Bankadan çuvalla para götürdüler, farkına 1.5 saat sonra vardılar

27.10.2022 09:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şişli'de meydana gelen hırsızlık olayında iki kişi 2.5 milyon lira değerindeki döviz ve Türk liralarının da olduğu belirtilen bir çuval dolu parayı çaldı. Çalışanlar paraların yerinde olmadığını 1.5 saat sonra fark ederken, çuvalı alan hırsızın yerde sürünüp alt boşluktan bankoların olduğu bölüme geçtiği anlaşıldı. Olay yerinde incelemelerde bulunan polis, şüphelilerin dokunmuş olabileceği yüzeylerden parmak izi aldı. Eşkâlleri tespit edilen iki şüphelin yakalanması için çalışmalara başlandı.

Şişli'nin göbeğinde ağızları açık bırakan hırsızlık! Bankadan çuvalla para götürdüler, farkına 1.5 saat sonra vardılar

Olay, özel bir bankanın Mecidiyeköy Büyükdere Caddesi’ndeki şubesinde saat 14.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, kimliği henüz belirlenemeyen iki kişi, cadde üzerinde park ettikleri otomobilden inerek bankaya girdi. Şüphelilerden biri etrafı gözetlerken, diğeri banka çalışanlarına fark ettirmeden bankoların olduğu bölüme geçti. Yüzünün güvenlik kameralarınca tespit edilmemesi için şapka taktığı öğrenilen şüpheli, bir bankonun arkasına bırakılmış olan, içinde yaklaşık 2.5 milyon lira değerinde döviz ve Türk lirası bulunduğu iddia edilen çuvalı aldı. Şüpheli, kucakladığı çuvalla banko bölümünden çıkarak, kendini bekleyen arkadaşının yanına gitti. Hiçbir şey olmamış gibi, bankadan yürüyerek çıkan şüpheliler, geldikleri otomobile binerek kaçtı.

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HIRSIZLIK 1.5 SAAT SONRA FARK EDİLDİ

Banka çalışanları ve müşterilerin gözü önünde gerçekleşen hırsızlık, yaklaşık 1.5 saat sonra, bir personelin, çuvalı almak için banko arkasına geçmesiyle fark edildi. Çuvalı yerinde göremeyen çalışanın haber vermesi üzerine, banka yetkilileri güvenlik kameralarını incelemeye başladı. Güvenlik kameralarına yansıyan hırsızlığı fark eden yetkililer, durumu polise bildirdi.

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EŞKÂLLERİ TESPİT EDİLDİ

Olay yerinde incelemelerde bulunan polis, şüphelilerin dokunmuş olabileceği yüzeylerden parmak izi aldı. Polis, güvenlik kameralarının yardımıyla eşkâlleri tespit edilen iki şüphelinin yakalanması için çalışmalara başladı.

Yapılan incelemelerde, çuvalı alan şüphelinin yerde sürünüp alt boşluktan bankoların olduğu bölüme geçtiği anlaşıldı.

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(DHA)

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Şişli banka soygunu

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