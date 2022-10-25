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Polise alkollü yakalandı, sözleri şaşkına çevirdi! 'Beni kaymakam da, emniyet müdürü de bilir'

25.10.2022 14:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya’nın Gazipaşa ilçesinde kaza yapıp kaçtıktan sonra yakalanan alkollü ve ehliyetsiz sürücü, polislere zor anlar yaşattı. Ayakta durmakta güçlük çeken sürücünün sözleri ise şaşkına çevirdi. Alkolmetreyi üflemeyi reddederek, "Siz benim kardeşimsiniz. Çek şunu burnumdan" diyen sürücü "Bir daha polis durdurduğunda durmayacağım çünkü ceza kesiyor" ifadelerini kullandı. Gazetecilere de saldıran sürücü "Beni kaymakam da bilir, hakim de bilir, savcı da bilir, emniyet müdürü de bilir" diye konuştu.

Polise alkollü yakalandı, sözleri şaşkına çevirdi! 'Beni kaymakam da, emniyet müdürü de bilir'

Polis ekiplerini harekete geçiren olay, gece saat 01.20 sıralarında Gazipaşa’nın İstiklal Mahallesi’nde yaşandı. Mehmet Oğuz Bulvarı, Manavlar Kavşağı’nda bir otomobilin kaza yaptığı ve sürücüsünün alkollü olabileceği yönde ihbar alan polis ekipleri, kaza yerine geldiklerinde sürücünün aracıyla birlikte olay yerinden ayrıldığını belirledi. Güvenlik kamerası görüntülerinden sürücünün D400 Karayolu’na çıktığını ve Mersin istikametine seyir halinde olduğunu tespit eden ekipler, sürücünün İtfaiye Kavşağı’ndan şehir merkezine geri döndüğünü fark etti. Denizkızı Kavşağı’nda yolu kesilen sürücü, araçtan indirildi. Alkolün etkisiyle ayakta durmakta zorlanan Ahmet S. isimli sürücü, polislere zor anlar yaşattı.

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'ÇEK ŞUNU BURNUMDAN'

Alkollü sürücü Ahmet S., alkol testine girmemek için polisleri dakikalarca oyaladı. Polisin tüm ısrarlarına rağmen alkolmetreyi üflemeyi reddeden Ahmet S., “Siz benim kardeşimsiniz. Çek şunu burnumdan” diyerek, “Ben bunu yaparım da… Hastanede yapalım” dedi.

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'BİR DAHA DURMAYACAĞIM'

Yazılan cezadan rahatsız olan Ahmet S., “Bana ceza yazsanız da önemli değil, yazmasanız da önemli değil. Zaten ben cezayı çok yedim. Bir daha polis gördüğüm zaman durmayacağım. Durduğum zaman adamlar ceza yazıyor. Benim, alkollü araç kullanmaktan 50 bin lira cezam var. Beni kaymakam da bilir, hakim de bilir, savcı da bilir, emniyet müdürü de bilir” diye konuştu.

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GAZETECİYE KÜFREDİP SALDIRMAK İSTEDİ

Polislere zor anlar yaşatan Ahmet S., o sırada görevini yapmak isteyen gazeteciyi de hedef aldı. Kendisini görüntüleyen gazeteciye küfür ve hakaret edip saldırmak isteyen sürücüye, polis ve bekçiler engel oldu. Gazeteciye ağza alınmayacak küfürler eden Ahmet S.’ye, alkollü araç kullanmak başta olmak üzere ayrı ayrı 3 maddeden toplamda 17 bin 561 TL idari para cezası yazıldı. Daha önce alkollü araç kullanmaktan ehliyetine el konulduğu ortaya çıkan sürücünün kullandığı araç, trafikten men edildi.

İHA

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