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Rögar kapağını götürürken polise yakalandı, savunması şaşkına çevirdi! 'Hırsız mıyım amirim?'

24.10.2022 11:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Erzurum'da ilginç bir olay yaşandı. Hafriyat dökülen alanda bulunan 3 metre derinliğindeki rögarın beton kapağını el arabasıyla götüren Tamer Y. (44), devriye gezen polisin dikkatini çekti. Polise yakalanan Tamer Y.'nin savunması ise şaşkına çevirdi. 'Hırsız mıyım amirim? Çalma değil, lazımdı götürdük' diyen Tamer Y., yaklaşık 50 kilogramlık beton rögar kapağını kaldırımdaki yerine geri koydu. İşte şaşkına çeviren olayın detayları...

Rögar kapağını götürürken polise yakalandı, savunması şaşkına çevirdi! 'Hırsız mıyım amirim?'

İlginç olay, Erzurum'un merkez Palandöken ilçesi Müftü Solakzade Mahallesi'nde meydana geldi. Bir apartmanda kaloriferci olarak çalıştığı öğrenilen Tamer Y., hafriyat alanındaki rögar kapağının kullanılmadığını düşünerek el arabasına yükleyip götürmek istedi.

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"İNSANLARIN CANINA KASTEDİYORSUN"

Devriye gezen polis ekibi, Tamer Y.'yi görünce rögar kapağını yerine bırakmasını istedi. Polis memuru, Tamer Y.'yi "İnsanların canına kastediyorsun" diyerek uyardı.

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"HIRSIZ MIYIM AMİRİM?"

Tamer Y., "Amirim, hırsızlık yapanları tutmuyorsun, bir tane kapak ne ki ? Hırsız mıyım ben, hırsız mıyım amirim? Çalma değil, lazımdı götürdük. Ben bunu satmayacağım, ben vatandaşım. Kalorifercilik yapıyorum, hırsızlık yapmıyorum. Hırsız değilim" diye konuştu.

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YERİNE GERİ KOYDU

Polis memuru, rögar kapağının götürülmesiyle ilgili Erzurum Büyükşehir Belediyesi görevlilerine bilgi verdi. Olay yerine gelen belediye ekiplerinin nezaretinde Tamer Y., yaklaşık 50 kilogramlık beton rögar kapağını kaldırımdaki yerine koydu.

(DHA)

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