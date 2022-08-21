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  4. 'Polisiz' dediler, dehşeti yaşattılar! Korku dolu anlar kamerada

'Polisiz' dediler, dehşeti yaşattılar! Korku dolu anlar kamerada

21.08.2022 10:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Beyoğlu'nda güpegündüz akıllara durgunluk veren bir gasp olayı yaşandı. Dinlenmek için sokak merdiveninde oturan bilgisayar mühendisi Oday Alojaly, kendisini polis olarak tanıtan 4 kişi tarafından tekme tokat saldırıya uğrayarak cep telefonu gasp edildi. Aldığı darbelerle gözünde morluklar oluşan Alojaly, "Polis olduklarını söylediler, kimlik göstermelerini isteyince saldırıp beni dövdüler" dedi. Olay anları bir güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

'Polisiz' dediler, dehşeti yaşattılar! Korku dolu anlar kamerada

Beyoğlu Gümüşsuyu Mahallesi'nde geçtiğimiz cumartesi günü sabah saat 06.20 sıralarında dinlenmek için sokak merdivenine oturan bilgisayar mühendisi Oday Alojaly, 4 kişi tarafından darbedildi.

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Kendilerini polis olarak tanıtan şüpheliler, kimlik soran Alojaly'e tekme ve tokatlarla saldırdı. Bu sırada grup içindeki bir kişinin cüzdanından çıkardığı bir kartı hızlıca gösterip cebine geri koyması dikkat çekti.

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Aldığı darbelerle sarsılan Alojaly'nin cebinden cep telefonunu alan şüpheliler, olay yerinden hızla uzaklaştı. Oday Alojaly'nin gözünde morluklar oluştu.

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Alojaly "Ben merdivende oturdum, dinleniyordum, yanıma 4 kişi geldi. Kendilerini polis olarak tanıtınca kimlik göstermelerini istedim. Kimlik göstermediler, saldırıp beni dövdüler. Cebimdeki telefonu çalıp, kaçtılar" diye konuştu.

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Olay anları bir güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

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DHA

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Anahtar Kelimeler:
polis Beyoğlu gasp darp
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