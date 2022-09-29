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Emekli maaşı promosyonu sorgulama: Bankaların emekli maaşı promosyonlarını nasıl öğrenirim?

29.09.2022 15:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Emekli maaşları üzerindeki banka promosyonları emeklilere bazı fırsatlar sunar. Sosyal Sigortalar Kurumundan ya da Bağ-Kurdan emekli olan kişiler maaşlarının miktarına bağlı olarak promosyon alırlar. Promosyon oranları bankadan bankaya değişiklik gösterebilir. Emekli maaşlarının promosyonlarını sorgulamak için birkaç yol vardır.

Emekli maaşı promosyonu sorgulama: Bankaların emekli maaşı promosyonlarını nasıl öğrenirim?

Bankalar, emekli maaşı alan müşterileri için promosyon ödemesi seçenekleri sunar. Bu promosyon ödemeleri emeklilere türlü avantajlar sağlar. Kişiler maaşlarını aldıkları mevcut bankaları değiştirebilir. Bu tercihi en avantajlı emekli maaş promosyonuna sahip olan bankaya göre yaparlar. Emekli maaşı alan herkesin banka promosyonu alma hakkı vardır. Bu promosyon miktarları bankalara göre değişiklik gösterir. Bankaların emekli maaşı promosyonlarını öğrenmek için bankaların internet sitelerinden sorgulama yapılabilir.

Maaşlarını aldıkları banka ile üç yıl zorunlu süreyi dolduran her emekli kişiler maaşlarını tercih ettikleri bankadan alabilirler. Maaşını taşımak ya da tercih ettikleri bankadan almak isteyenler bunu bildirmek durumundadırlar. Bildirim için banka şubelerine bizzat gidip başvuru yapabilirler. Bunun dışında e-Devlet hesapları üzerinden bildirim yapmak da mümkündür. Bankaların promosyon avantajlarından yararlanmak için taahhüt süresi dolmadan da maaşı taşımak bir tercih olabilir.

Böyle durumlarda bankaların sunduğu promosyon avantajlarının, taahhüt süresini bozarak maaş taşıma işlemi yapılacak kadar yüksek olması gerekiyor. Kullanılan bankada kalma süresi promosyonu alınabiliyor kalan rakam da iade ediliyor.

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Emekli maaşı promosyonu sorgulama nasıl yapılır?

Emekliler için bankaların verdiği promosyon ücretleri 7.000 TL - 10.000 TL arasında değişiklik gösterebiliyor. Tüm bankalar farklı yüzde oranları ile maaş promosyonu veriyor. E-devlet üzerinden emekli maaşı için ne kadar promosyon ödemesi alacağı sorgulanabilir. Bunun için e-devlet hesabına girmek için kimlik bilgileri ve şifresi yeterli olacaktır.

Aplikasyon ya da internet sitesi aracılığı ile girilen e-Devlet hesabından arama çubuğuna promosyon sorgulama yazılmalıdır. Çıkan sayfadan emekli maaşı ve promosyon ödemeleri ile ilgili her tür bilgiye ulaşılabilir.

İnternet üzerinden öğrenmek dışında telefonla da emekli maaşı promosyon sorgulaması yapılabilir. Bankaların müşteri hizmetleri aracılığı ile alınacak promosyon tutarını öğrenmek mümkündür.

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Emekli maaşı promosyon ödeme tutarları ne kadar?

Tüm bankaların emekli maaşlarına verdikleri oranlar ve promosyonlar farklıdır. Bu tutarlar mevcut emekli maaşı göz önüne alınarak hesaplanır ve belirlenir. Kampanya dâhilinde yapılan ödemelerin son tarihleri de önceden belirlenir. Bazı bankaların promosyon tarihleri ve tutarları şu şekildedir:

  • Akbank: 4.650TL ile 7000 TL arası
  • Yapı Kredi Bankası: 4.859 TL ile 7.250 TL arası
  • Garanti Bankası: 4.850 TL ile 7.250 TL arası
  • Halkbank: 500 TL ile 750 TL arası
  • ING Bank: 4.650 TL ile 7000 TL arası
  • İş Bankası: 3.500TL ile 5.000 TL arası

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