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  4. Polisler şimdiye kadarki en kötü suç mahalli ilan etmişti! Duvarlardan kanlar sızıyordu... Detaylar tüyler ürpertt: 12 kez eve gizlice girmiş

Polisler şimdiye kadarki en kötü suç mahalli ilan etmişti! Duvarlardan kanlar sızıyordu... Detaylar tüyler ürpertt: 12 kez eve gizlice girmiş

06.01.2023 13:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Amerika Birleşik Devletleri’nin Idaho kentinde 13 Kasım Pazar günü sabahın erken saatlerinden dört üniversite öğrencisinin kampüs dışındaki evlerinde cansız bedenleri bulunmuştu. Polis ekiplerinin şimdiye kadar gördükleri en kötü suç mahalli olarak tanımladıkları olaya ilişkin sır perdesi aralandı. Ülkenin konuştuğu olayın raporlarına göre cinayetler 13 dakika içinde işlendi ve katil daha önce eve tam 12 kez gizlice girdi.

Polisler şimdiye kadarki en kötü suç mahalli ilan etmişti! Duvarlardan kanlar sızıyordu... Detaylar tüyler ürpertt: 12 kez eve gizlice girmiş

Bir ihbar üzerine olay yerine gelen polisler 20 yaşındaki Ethan Chapin, 21 yaşındaki Madison Mogen, 20 yaşındaki Xana Kernodle ve 21 yaşındaki Kaylee Goncalves isimli dört üniversite öğrencisinin cansız bedeniyle karşılaştı. Polisin olay yerine ait raporlarında yer alan “Duvarlardan kan akıyordu” ifadesi vahşeti gözler önüne serdi.

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Ülke gündemine bir anda bomba gibi düşen olayda polisler dört üniversite öğrencisinin cinayetini araştırmaya başladı. Adının Bryan Christopher Kohberger olduğu öğrenilen ve dört öğrenciyi bıçaklayarak öldüren 28 yaşındaki zanlı Pennsylvania'da yapılan bir baskınla yakalandı.

OLAYIN DETAYLARI ORTAYA ÇIKTI

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Washington Eyalet Üniversitesi’nde ceza adaleti ve kriminoloji alanında doktora yapan Bryan Christopher Kohberger görgü tanıklarından alınan ifadeler doğrultusunda yakalandı. Dört öğrencinin öldürüldüğü evde bulunan boş bıçak kılıfı polislerin en önemli delili haline geldi. Kılıfın üzerinden ve olay yerine düşen düğmeden alınan DNA örnekleri sonucunda katilin kimliği tespit edilebildi.

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Öğrencilerin sosyal medya ve telefon kullanımına ilişkin yapılan incelemeler ise cinayetlerin 13 dakika gibi kısa bir sürede işlendiğini ortaya çıkarttı.Cinayetin çözülmesinden sonra ortaya çıkan detaylarda Kohberger’in cep telefonu verileri katilin olayın öncesin tam 12 kez eve girdiği ve yakın bölgelerde olduğu tespit edildi. Aynı zamanda Kohberger’in cinayetlerin işlenmesinden bikaç saat sonra yeniden olay yerine geldiği belirtildi.

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Amerika katil

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