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Polislere zor anlar yaşatmıştı! Gökhan Göz bozkurt işareti yaptığı yaptığı videoyu yayınladı

08.02.2022 15:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gündeme Berdan Mardini'nin eski eşiyle yasak aşk yaşamasıyla gelen Gülşah Saraçoğlu'nun eski sevgilisi Gökhan Göz'ün evine polis baskın düzenledi. Gökhan Göz'ün polislere zor anlar yaşatması ve yaptıkları tepki çekmişti. Gökhan Göz'ün bugün ise mehter marşı eşliğinde hazırlandığı ve ata binerek bozkurt işareti yaptığı videosu yayınlandı.

Berdan Mardini'nin eski eşi Fatoş Yelliler ve Gülşah Saraçoğlu'yla aşk yaşamasıyla tanınan Gökhan Göz, silah çektiği sebebiyle evine baskın düzenleyen polislere zor anlar yaşatmasıyla tepki çekmişti. Göz'den çok konuşulacak yeni bir video geldi.

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POLİS BASKINI SIRASINDA EKİPLERE ZOR ANLAR YAŞATTI

Berdan Mardini ile boşanma aşamasında olan Fatoş Yelliler ile aşk yaşamasıyla gündeme gelen Gökhan Göz'ün gittiği mekana polis baskını yapıldı. Silahını sallayarak kendisine soru soran polis memurlarına tepki gösteren Göz'in videosu da kısa sürede sosyal medyada yayıldı. Instagram hesabından açıklama yapan Göz, "Emniyet güçlerinden özür dilerim" dedi.

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BOZKURT İŞARETİ YAPTI

Göz mehter marşı eşliğinde hazırlanırken ata binerek bozkurt işareti yapıyor. Ayrıca Göz'ün videonun başında ayakkabılarını yüzü gözükmeyen birisine sildirmesi de dikkatlerden kaçmadı.

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Okuyucu Yorumları 4 yorum
Neden bu mafyavari işlerin altından MHP çıkıyor
çakma mafya vatanı kurtardı
Gerçekten insanlık için çok faydalı çok düzgün bir insana benziyor (!) her halinden belli. Adam profesör doktor falan değil berdan mardini nin karısının yasak aşkı diye tanımlanmış.

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