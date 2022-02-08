Polislere zor anlar yaşatmıştı! Gökhan Göz bozkurt işareti yaptığı yaptığı videoyu yayınladı

Berdan Mardini'nin eski eşi Fatoş Yelliler ve Gülşah Saraçoğlu'yla aşk yaşamasıyla tanınan Gökhan Göz, silah çektiği sebebiyle evine baskın düzenleyen polislere zor anlar yaşatmasıyla tepki çekmişti. Göz'den çok konuşulacak yeni bir video geldi.

POLİS BASKINI SIRASINDA EKİPLERE ZOR ANLAR YAŞATTI

Berdan Mardini ile boşanma aşamasında olan Fatoş Yelliler ile aşk yaşamasıyla gündeme gelen Gökhan Göz'ün gittiği mekana polis baskını yapıldı. Silahını sallayarak kendisine soru soran polis memurlarına tepki gösteren Göz'in videosu da kısa sürede sosyal medyada yayıldı. Instagram hesabından açıklama yapan Göz, "Emniyet güçlerinden özür dilerim" dedi.

BOZKURT İŞARETİ YAPTI

Göz mehter marşı eşliğinde hazırlanırken ata binerek bozkurt işareti yapıyor. Ayrıca Göz'ün videonun başında ayakkabılarını yüzü gözükmeyen birisine sildirmesi de dikkatlerden kaçmadı.



