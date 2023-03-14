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Polonya, eski Sovyet savaş uçaklarını Ukrayna'ya göndermeyi planlıyor

14.03.2023 21:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki, Sovyet yapımı MiG-29 savaş uçaklarını "önümüzdeki dört ila altı hafta içinde" Ukrayna'ya teslim edebileceklerini söyledi.

Polonya, eski Sovyet savaş uçaklarını Ukrayna'ya göndermeyi planlıyor

Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki, Rusya ile savaş halindeki Ukrayna'ya uçak göndermeye hazır olduklarını belirtti.

Morawiecki, hükûmetinin "önümüzdeki dört ila altı hafta içinde" Sovyet yapımı MiG-29'ları Ukrayna'ya teslim edebileceğini bildirdi.

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Ukraynalı liderler, diğer NATO üyelerinin de Kiev'e uçak göndermesi konusunda çağrılar yapıyor.

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Ukrayna hava kuvvetlerinin MiG-29'lara aşina olduğu biliniyor. 1989'dan beri söz konusu savaş uçaklarını kullanan Polonya'da halen 28 adet MiG-29 bulunuyor.

MiG-29 filosunu kademeli olarak ABD yapımı F-16'lar ve Güney Kore yapımı FA-50 çok amaçlı jetlerle değiştiren Polonya ayrıca ABD yapımı F-35 savaş uçakları satın alıyor.

Ukrayna, Rusya ile savaşındaki ikinci yılında hava savunmasını güçlendirmek amacıyla Batı ülkelerinden savaş uçakları talep ediyor. (AA)

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Polonya Ukrayna

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