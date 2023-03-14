SON DAKİKA | ABD İHA'sı ile Rus savaş uçağı Karadeniz'de çarpıştı!

Son dakika haberi... Karadeniz üzerinde keşif faaliyetleri yürüten ABD'ye ait MQ-9 insansız hava aracı (İHA), bölgede devriye yapan Rus Su-27 savaş uçağı ile çarpıştı. Pentagon'dan yapılan açıklamada ise iki Rus Su-27 uçağının ABD İHA'sını taciz ettiği ve uçaklardan birinin çarptığı İHA'nın uluslararası sulara düştüğü bildirildi. İşte son dakika haberinin detayları...
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