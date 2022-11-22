Polonya’nın en dövmeli kadını olmayı başardı! Vücudunun %96’sı dövmelerle kaplı... “Acıdan bacaklarım titredi”

Kendini mürekkeple kaplayan bir kadın artık resmi olarak Polonya'daki en dövmeli kişi olmayı başardı. 52 yaşındaki Adrianna Eisenbach kendi ülkesinde genellikle “skandallar kraliçesi” olarak tanınıyor. Królowe życia (Queen's of Life) realite programı sayesinde eğlence dünyasında ilk çıkışını yaptı ve sosyal medyada kısa sürede paylaşımları sayesinde ünlenen kadın dövme yolculuğundan söz ederek bir kez daha gündem olmayı başardı.

TAM OLARAK HESAPLANDI

Instagram’dan yaptığı bir paylaşımda vücudunun büyük bir bölümünün dövmelerle kaplı olduğunu ve dövmelerinin resmi olarak hesaplandığını dile getiren Eisenbach, “En çok dövmeli Polonya rekorunu kırdım ve bundan çok etkilendim. Vücudumun yüzde kaçı dövmeli sonunda hesaplandı. Yanmış bir cesedin hesaplanma şekliyle tam olarak ölçüldü ve %96.05 olarak açıklandı. Bu oran kulağa çok iyi geliyor” notunu ekledi.

ZAMAN GEÇTİKÇE ZORLAŞTI

Adrianna, iyi bir acı toleransı ve dayanıklılığı olmasına rağmen, dövme yapma sürecinin zaman geçtikçe daha da zorlaştığını söyledi. Kendi dövmelerini yapmaya başladığını anlatan Eisenbach, “Biraz korktum ama arzum o kadar güçlüydü ki gözyaşlarımı görmezden geldim ve kendime dövme yapmaya devam ettim. İlk dövmemde ağladım, acıdan bacaklarım titredi ve neredeyse deliriyordum. Şimdi bu rekora sahip olmak beni mutlu ediyor. Kendimle gurur duyuyorum” dedi.