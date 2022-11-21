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Sınır tanımadı! Yoga fenomeni Sjana Elise bu kez çırılçıplak paylaştı... “Tropik bir adada mahsur kalmış deniz kızı...”

21.11.2022 15:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sosyal medyada yaklaşık 1.4 milyon takipçisi bulunan ve yoga fenomeni olarak tanınan Sjana Elise, gençlik dönemlerinde ağır bir depresyonla mücadele etmişti. Sosyal medya sayesinde depreyondan kurtulduğunu dile getiren Elise, yine sosyal medyanın sınırlarını zorlayan bir paylaşım yaptı. Endonezya’daki Mentawai adalarında çekilen pozlarını paylaşan Elise çırılçıplak soyundu ve cinsel organını bir deniz kabuğuyla kapattı.

Sınır tanımadı! Yoga fenomeni Sjana Elise bu kez çırılçıplak paylaştı... “Tropik bir adada mahsur kalmış deniz kızı...”

Sosyal medyada sağlıklı yaşam tüyoları vererek kısa sürede popüler olmayı başaran Sjana Elise, gençliğinden beri ağır depresyonla mücadele ettiğini ve sosyal medyanın kendisini bu uçurumdan çıkarttığını söyledi. Instagram’da seyahatlerinden kareleri ve sağlıklı yaşam rutinlerini paylaşan Elise,bu kez Endonezya’da çekilen karelerle takipçilerinin karşısına çıktı. Çırılçıplak kameralara poz veren Elise cinsel organını ve kalçasını elinde tuttuğu bir deniz kabuğuyla kapattı.

SOSYAL MEDYADAN YORUM YAĞDI

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Bir deniz kenarında sosyal medyadan yaptığı paylaşımlarında Elise gönderisine, “Onlar: Büyünce ne olmak istiyorsun? Ben: Tropik bir adada mahsur kalmış bir deniz kızı olmaya karar verdim” notunu ekledi.

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Sosyal medya kullanıcılarının yoğun ilgi gösterdiği gönderiye binlerce beğeni ve yorum geldi. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, “Sen tam anlamıyla bir deniz kızısın” yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, “Harika karar. Deniz kızı sana çok yakışıyor” yorumunu yaptı. Üçüncü bir sosyal medya kullanıcısı ise, “Bir gün senin gibi kendime çok güvenmek istiyorum” yorumunu yaptı.

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yoga sosyal medya fenomen

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