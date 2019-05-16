Pomeranian Boo özellikleri, bakımı ve fiyatı

Küçük köpek denilince akla ilk gelenlerden biridir Pomeranian Boo. Bu sevimli ve küçük köpek özellikle son yıllarda oldukça popüler ki magazin programlarında, filmlerde, dizilerde boy gösteriyor. Doğal olarak Pomeranian Boo nasıl birköpektir merak ediliyor. Bu nedenle sizin için Pomeranian Boo özellikleri, bakımı ve Türkiye’deki fiyat piyasası hakkında bilgileri bir araya getiridk. POMERANIAN BOO ÖZELLİKLERİ Tam bir “oyuncak” köpek olan bu cins kıpır kıpır, hareketli ve arkadaş canlısıdır. Zeki köpeklerdir ama bazen boyutlarını unutup büyük köpeklere dayılanabilmektedirler. 1800’lerde daha büyük olan bu tür Almanya Kraliçesi Victoria’nın en sevdiği cinstir. Onun köpekleri kullanılarak yapılan üreme çalışmaları ile oyuncak köpek kategorisine küçülmüşlerdir. Ağırlık:

Erkek = 1,5 – 3 kg

Dişi = 1,5 – 3 kg Omuz Yüksekliği:

Erkek = 28 cm.

Dişi = 25 cm. Kürk:

Uzunluk = Orta

Karakteristiği = Çift kaman, düz

Renk = Tüm renkler olabilir

Bakım ihtiyacı = Orta Diğer:

Havlama oranı = Yüksek

Egzersiz ihtiyacı = Günde 20 dakikadan fazla

Enerji Seviyesi = Çok yüksek

Ortalama ömür = 12 - 16 yıl

Kulaklar = Kendiliğinden her daim dik

Kazma arzusu = Düşük

Sosyallik / İlgi ihtiyacı = Düşük

Salya = Düşük

Horlama = Düşük

Pomeranianlar genellikle ortalama boyutlarına 10 aylıkken erişirler. Kabarık çift katmanlı tüyleri, her daim dik duran kulakları ve küçük ama kutu gibi gövdeleri ile hemen tanınırlar. Yumuşak tüylü kabarık kuyrukları kıvrılarak sırtlarına döner. Boyun bölgesindeki tüyleri kürkünün geri kalanına göre daha kabarıktır. Bu boyun kürkü ana vatanı olan Almanya’nın soğuk kışlarına dayanabilecek donanıma sahip olduğunu gösterir. Bu küçük köpek türünü pek çok farklı renkte görebilirsiniz. En yaygını ve tanınanı kızıldır ama siyah veya beyaz ve bunların arasındaki tonlarda da bulunabilir. Karakter: Genellikle canlı ama biraz arsız ve arkadaş canlısı köpeklerdir. Sık sık boyutlarını unutup kendilerinden çok daha büyük köpeklere dayılanmaya çalışırlar veya bolca havlarlar. Aktif köpekler olup günlük egzersiz ihtiyaç duyarlar. Oldukça zekidirler ve itaat yarışmalarında iyi puan alırlar. Yaşlandıkça biraz daha ağırbaşlı olurlar ve tam bir kucak köpeğine dönüşürler. Genellikle oldukça uyanıktırlar ve fazlaca havlama eğilimindedirler. Çoğunlukla çocuklarla araları iyidir; özellikle de onlarla yetiştirildiklerinde. Ancak çocuklara Pomeranianların küçük köpekler olduğu hatırlatılmalı ve daha nazik davranmaları gerektiği öğretilmelidir.

Çok iyi bekçi köpeği olabilirler çünkü sürekli bir alarm hali içindedirler ve havlamaya meğillilerdir. Küçük boyutları ve uyanık oluşları ile yaşlılara çok iyi bir arkadaş olabilirler. POMERANIAN BOO BAKIMI Bakımı öyle zor olan köpekler değildir ancak biraz yiyecek seçme eğilimindedirler. Aktif doğaları sayesinde obezlik pek görülmez. En çk bakım gerektiren kısım tüyleridir. Çift katmanlı olan kürkleri haftada bir veya iki kez bakım (tarama) gerektirir. Hatta tüy dökme dönemlerinde günlük fırçalama gerekli olabilir. Küçük olmalarına rağmen Pomeranianlar düzenli egzersize ihtiyaç duyarlar. Oldukça zekidirler ve numaralar öğrenip yapmaktan keyif duyarlar. Bu cins için sık banyo tavsiye edilmemektedir çünkü tüyleri ve derileri için sıkıntı olabilmektedir. Bu nedenle sadece ihtiyaç duyulduğunda banyo yaptırılması önerilmektedir. POMERANIAN BOO FİYATI Pomeranian Boo gibi cins bir köpek edinmek istenler yetkili evcil hayvan satıcılarına başvurabilir veya internette paylaşılan ve yavrularını ücretsiz sahiplendirmek isteyen hayvan severlerin ilanlarına başvurabilirler. İlanlarda 1500 ila 2000 TL fiyatlar görülmekle beraber resmi, aşılı, karneli ve kayıtlı cins köpeklerin satış fiyatları daha yüksek olabilmektedir.

POMERANIAN BOO CİNSİNİN TARİHÇESİ Pomeranian türünün ilk örnekleri kutup bölgesinden büyük iş köpekleri idi. Bu köpekler yaygın olarak Wolfspitz ya da Spitz tipi olarak bilir ki bu Almanca da sivri nokta anlamına gelir. Bu köepklerin sivri burunlarına istinaden söylenmektedir. Pomeranianlar bu köpeklerden üremiştir. Adlarını günümü Almanya ve Polonya sınırları içinde kalan, Baltık denizi kıyısındaki Pomeranya bölgesinden alır. Anavatanı olmasa da günümüz Pomeranya Boo köpeğinin oluşmasında rol oynayan üreme faaliyetlerinin kaynağı olmasından dolayı bu türün isminde yer almaktadır. Pomeranianlara ait en eski kayıt James Boswell’in Almanya ve İsviçre’ye dair gezi notlarında yer almaktadır. 1767 yılında İngiliz kraliyet ailesinin iki üyesi Kraliçe Charlotte ve Karal III. George bu cinsi İngiltere’ye getirerek üretilmelerini teşvik etmişlerdir. Kraliçe Charlotte’in torunu Kraliçe Victoria da bu köpeklere meraklıydı ve büyük bir üreme çiftliğine sahipti. Kızıl Pomeranian köpeğini cemiyete tanıttığında bu köpekler hemen ilgi odağı oldu ve Pomeranian ırkının küçük üyeleri popülerleşti. Küçük Pomeranianların üreme için tercih edilmesi ile ırkın boyutları %50 küçüldü. Victoria çiftliği için Avrpa’dan küçük ve farklı renklerde Pomeranianlar getirtiyordu. Bu dönemde Pomeranian Boo sahibi önemli isimler arasında Napolyon’un eşi İmparatoriçe Josephine ve İngiltere Kralı IV. George yer alıyordu.