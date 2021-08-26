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  4. Pompalı tüfekle arkadaşını öldürdü! Kan donduran mesajın ardından intihar şoku

Pompalı tüfekle arkadaşını öldürdü! Kan donduran mesajın ardından intihar şoku

26.08.2021 11:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde 29 yaşındaki ev arkadaşı Ömer Erbay ile kavga eden Okan Oruç, pompalı tüfekle arkadaşını öldürdü, ardından intihar etti. 33 yaşındaki Oruç'un intihar öncesi yakınlarına mesaj attığı öğrenildi.

Pompalı tüfekle arkadaşını öldürdü! Kan donduran mesajın ardından intihar şoku

Olay, dün saat 19.00 sıralarında Pamukkale ilçesi Asmalıevler Mahallesi'nde meydana geldi. Ömer Erbay ile Okan Oruç'un oturduğu daireden silah sesi duyan komşuları 112'ye haber verdi. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Adrese giden ekipler, kapı açılmayınca itfaiye çağırdı. İtfaiyenin kapıyı açmasıyla eve giren ekipler, Ömer Erbay ile Okan Oruç'u başlarından vurulmuş halde buldu. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde iki arkadaşın da öldüğü belirlendi.
Yapılan incelemede Okan Oruç'un kavga ettiği Ömer Erbay'ı başından pompalı tüfekle vurup öldürdüğü, ardından silahı kendi başına dayayıp tetiği çekerek yaşamına son verdiği tespit edildi.

ARKADAŞINI ÖLDÜRDÜKTEN SONRA YAKINLARINA MESAJ ATMIŞ

Oruç ve Erbay’ın cenazeleri, otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Emlakçılık yapan Oruç'un arkadaşını öldürdükten sonra yakınlarına bir cinayet işlediğini ve intihar edeceği şeklinde mesajlar attığı belirtildi.

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DHA

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Anahtar Kelimeler:
Denizli Pamukkale
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