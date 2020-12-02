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  4. Pompeo ve Çavuşoğlu NATO toplantısında gerildi!

Pompeo ve Çavuşoğlu NATO toplantısında gerildi!

02.12.2020 17:24 | Son Güncelleme:
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Pompeo ve Çavuşoğlu NATO toplantısında gerildi!

Belçika'nın başkenti Brüksel'de gerçekleşen NATO Dışişleri Bakanları Toplantısında ABD ve Türkiye karşılıklı olarak birbirine sert ifadeler kullandı.

Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Ankara'yı, Akdeniz'de müttefikleriyle gerginliği arttırmak ve Rus yapımı bir hava savunma sistemi alarak adeta Kremlin'e hediye vermekle suçladı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ise, Pompeo'yu, 'Avrupalı müttefiklere telefon açıp Türkiye karşıtı bir cephede toplamak, bölgesel çatışmalarda körü körüne Yunanistan'dan yana taraf tutmak ve Türkiye'ye Patriot hava savunma sistemi satmayı reddetmekle' suçladı.

Ayrıca Çavuşoğlu, Türkiye'nin IŞİD'le savaştığı bir ortamda ABD'nin Suriye'deki "terörist oluşumları" desteklediğini yine ABD ile Fransa'nın Dağlık Karabağ'da Ermenistan'a destek vererek çatışmayı daha da kötüleştirdiğini dile getirdi.

Toplantıda aslında Kuzey Atkantik İttifakı'nın gelecek 10 yılda nasıl daha güçlü hale gelebileceği konusu tartışılacaktı.

Ancak adının açıklanmasını istemeyen bazı üst düzey diplomatlar, Donald Trump hükümeti adına son NATO toplantısına katılan Pompeo'nun, tansiyonu yükselterek, ocak ayında göreve gelecek Joe Biden yönetimi için ittifak içerisinde hayatı daha zor hale getirmek için kullandığını öne sürdü.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg tarafından görevlendirilen Almanya Savunma Bakanı Thomas de Maiziere ve eski ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Wess Mitchell eş başkanlığındaki bağımsız grup, dün "NATO'nun nasıl daha güçlü hale gelebileceği" hakkında hazırladıkları 138 tavsiye içeren 67 sayfalık raporu sunmuştu.

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