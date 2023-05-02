Popstar Mehtap'a hırsızlık şoku! Tatil için gitti, beş parasız kaldı

Şarkıcı Mehtap Yılmaz, Popstar Alaturka yarışmasıyla tanındı. Daha önce iddialı açıklamalarıyla da gündeme gelen Yılmaz, tatil için gittiği Amsterdam'da soyulduğunu anlattığı videoyu Instagram hesabında yayınladı.

TATİL İÇİN GİTMİŞTİ AMA...

Ebru Gündeş, Orhan Gencebay, Armağan Çağlayan ve Bülent Ersoy’un jüri üyeliğini yaptığı Popstar Alaturka yarışmasıyla tanınan Mehtap Yılmaz katıldığı sene şampiyon olmuştu.

Mehtap Yılmaz, Amsterdam'a tatil için gitti. Talihsiz bir olay yaşayan Yılmaz, aracının soyulmasıyla şoka uğradı.

''Amsterdam maceramın sonunda soyuldum arkadaşlar.'' diyen şarkıcı şu ifadeleri kullandı:

"Arabayı patlatmışlar. Valizim, pasaportum, param, çantam, her şeyi almışlar. Şu anda üstümdekilerle kaldım. Arabayı patlatmışlar. Arabanın camını kırmışlar. Büyük camı kırmamış, en azından küçük camı kırmış, çok düşünceliymiş. Tutanak tutturduk. Allah'ın izniyle yeniden pasaportumu çıkaracağım. Çok sinirliyim arkadaşlar. Maalesef soyulduk."

