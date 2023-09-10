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Popstar Serkül şimdilerde ne yapıyor? "Kazandığım paralarla..."

10.09.2023 09:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

2000'li yılların ilk dönemlerine damga vuran 'Popstar' yarışmasıyla tanınan ve yarışmanın en dikkat çeken isimlerinden olan Serkül Kan uzun yıllardır gözlerden uzak bir yaşam sürüyor. Popstar Serkül şimdilerde bakın ne yapıyor...

2000'lerde en çok konuşulan programların başında Popstar yarışması yer alıyordu. Jüride Deniz Seki, Armağan Çağlayan, Ercan Saatçi ve Ahmet San olan yarışmada pek çok isim ünlü oldu. Onlardan biri de Serkül Kan idi.

Yarışmada üç hafta art arda birinci olan Serkül Kan, jüri üyelerinden Armağan Çağlayan'ın 'İnsanlar sana acıyor, acıdıkları için oy veriyorlar' demesinin üzerine seyircilere seslenerek, 'Bana sadece engelli olduğum için oy attığınızı iddia ediyorlar. Eğer böyleyse lütfen bana oy göndermeyin' demişti.. Bu konuşmayı yaptıktan bir sonraki hafta ise Popstar Serkül elenmişti.

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Şimdilerde gözlerden uzak bir hayat süren yarışmacı HaberTürk'e konuştu.

"YATIRIMLAR YAPTIM"

Yaşamını Opera sanatçısı sevgilisi Funda Güllü ile Kadıköy Moda'da sürdüren Serkül Kan, çeşitli mekânlarda sahne almaya devam ediyor.

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Serkül Kan, "Emekli oldum. Zamanında kazandığım paralarla kendime bir ev aldım, yatırımlar yaptım. En azından İstanbul'da yaşayacak oluşumu gerçekleştirdim. İstanbul'da yaşamak bile benim için başlı başına bir hüner" dedi.

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Serkül Kan popstar Deniz Seki

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