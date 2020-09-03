Post-apokaliptik bir dönemde yaşam mücadelesi: The 100 konusu

The 100; bilim kurgu, aksiyon, gizem, macera ve dram içerikli bir dizi olarak karşınıza çıkıyor. 2013 yılında ABD'de yayınlanmaya başlayan dizinin yönetmen koltuğunda Bharat Nalluri, Dean White, Jason Rothenberg, Charmaine De Grate, Miranda Kwok, Drew Lindo, Georgia Lee gibi isimler oturdu. Dizinin senarist kadrosunda ise; yönetmenlerden Jason Rothenberg, Charmaine De Grate, Miranda Kwok bulunuyor. Ayrıca; Justine Gillmer, Aaron Ginsburg ve Wade Mcıntyre de The 100 dizisinin senaryo ekibine destek veriyor. The 100 castında yer alan oyuncular ise şöyle sıralananıyor: Eliza Taylor, Bob Morley, Paige Turco, Eli Goree, Isaiah Washington, Henry Ian Cusick, Alycia Debnam Carey, Thomas McDonell, Marie Avgeropoulos. The 100 oyuncularının başarılı performansı ve dizinin çarpıcı öyküsü, yapımın dünya genelinde büyük bir başarı elde etmesini sağladı. The 100 Dizisi Konusu The 100 serisi ilginç ve sürükleyici konusu ile sevebileceğiniz bir dizi. 97 yıl önce nükleer patlama sebebiyle milyonlarca insan ölür ve dünya yaşanacak bir yer olmaktan çıkar. Etrafa şiddetli bir radyasyon yayılır. Bu kaos içinde hayatta kaldığı bilinen bazı insanlar vardır. Bunlar 12 ülke sınırı içinde yaşar. Bu insanlar bir araya gelmek ve Ark istasyonları kurmak için Jaka başkanlığında toplanırlar. Bu insanların büyük bir sıkıntısı daha ortaya çıkar. Yiyecek ve içeceklere de radyasyon bulaştığı için yiyecek bulmaları zorlaşır. Böylece daha ağır bir hayatta kalma mücadelesi vermek zorunda kalırlar. İnsanlara yiyecekler yetmez. Yiyecek bulma ve hayatta kalma uğruna daha fazla suç işlerler. 18 yaşından büyük suç işleyen kişilerin uzaya fırlatılma cezası da bir başka tehdit olarak karşılarına çıkar.

Uzaya fırlatılmak üzere bekletilen 100 mahkum için af çıkarılır. Ancak bu affın karşılığında Weather Dağı'na çıkmaları istenir. Çünkü bu dağda yiyecek olduğu düşünülür. Dolayısıyla, bu 100 gencin ilk görevleri Weather Dağı'ndaki yaşam kaynaklarını öğrenmekle başlar. İlk çağlarda yaşayan insanlar gibi onların da doğa ile iç içe olup yiyecek arayışına başlamaları gerekir. Gençler, uzay gemisiyle dağın uzağında bir yere götürülürler. Ardından olaylar silsilesi başlar. Gençler ilk başta mahkum olmaktan kurtuldukları için sevinirler. Ayrıca, dağlık bir yerde oldukları için cennete geldiklerini düşünürler. Ancak durum hiç de öyle olmaz. Çünkü bu dağda 100 gencin haricinde başkaları da yaşar. Savaştan kurtulan dünyalılar, yamyama dönüşmüş biçiciler ve dağ adamları da bu dağda gençlerin mücadelesine dahil olur. Teknolojik gelişmelerin insanlık tarihini ne kadar ileri seviyelere götürdüğüne herkes şahit olur. The 100 yorumları ise, bize dizideki bu gelişmelerin dünyayı nasıl bir anda yok edebileceğini de ortaya koyduğunu söylüyor.

Gençlerin, buldukları yiyecekleri bozulmadan uzay gemisine koymaları gerekir. Bu işlem başarılı olmazsa af çıkarılmaz. Karakterleri ve onların başarılı oyunculukları sayesinde dizi, her sezonu merakla ve heyecanla beklenen yapımlar arasında yer alıyor. Dizi, akıcı ve heyecanlı olay örgüsü nedeniyle de izleyenleri her sezonda ekrana bağlayarak akıcılığını koruyor. The 100 Dizisi Karakterleri / Oyuncuları Abby (Paige Turco) The 100 Abby karakteri, uzay istasyonunun doktoru olarak olaylara dahil olur. Her işe koşturmasıyla bilinen yardımsever bir kadın olarak karşınıza çıkar. Kocası karışık bir olayla öldürülür. Ölen kocasının olayından sonra kızı Clarke hapse atılır. 100 kişilik gruba ulaşmak ve kızı ile irtibata geçmek için her şeyi yapar Abby. Abby karakterini canlandıran Paige Turco, 1965 yılında Amerika'da doğdu. Başarılı oyuncu, 1989-1991 yıllarında izleyicisiyle buluşan All My Children dizisi ile ün kazandı. Thelonious Jaha (Isaiah Washington) The 100 Jaha karakteri, uzay istasyonunun başkanıdır. Halkına bazen acımasızca davransa da bunu onları korumak için yapar. Acımasız davranışlarından biri mahkumları dünyaya göndermek olsa da ilerleyen bölümlerde yaptıklarıyla sempati toplar.

Isaiah Washington, 1963 yılında doğan Amerikalı bir oyuncu. Law and Order, All My Children, Single Ladies gibi dizilerde rol aldı. Ayrıca, oynadığı Spike Lee filmleriyle başarı kazandı. Monty (Christopher Larkin) 100 mahkumdan biri olan Monty, en yakın arkadaşı Jasper ile birlikte Ark bahçesinden ot çaldığı için tutuklanır. Dünyaya geldiğinde ise Dağ Adamları tarafından esir alınan ilk suçlu olarak karşınıza çıkar. The 100 Monty karakterine can veren Larkin, Koreli aktör ve müzisyendir. The 100 dizisinden sonra; Kingdom Geek, GeekRockTv, Tales of The City gibi televizyon dizilerinde yer aldı. Lexa (Alycia Debnam Carey) Lexa, bu acımasız dünyaya geldikten bir süre sonra ön plana çıkar. Yerlilerin yöneticisi olarak ön planda olur. Acımasız ve kurallara bağlı olması gerekir. The 100 karakterleri arasında keskin zekasıyla kendini belli eder. Sert bir lider olması içinde yetiştiği bazı geleneklerden kaynaklanır. Gezegene yeni bir bakış getirecek olan karakter, kendi halkı için kan dökmekten çekinmez. The 100 Lexa karakterini canlandıran genç oyuncu Carey, 1993 yılında doğdu. Avustralyalı aktrist, kısa sürede başarılı işler yaptı. Bunlardan en önemlileri; Dream Life, Resistance, Dance Academy gibi televizyon dizileri oldu.

Clarke (Eliza Taylor) Doktor Abby'nin kızı olan Clarke, başına buyruk yapısıyla dikkat çeker. Babasının ölümünden sonra hapse girerek 100 kişilik mahkumun arasına dahil olur. İlerleyen sezonlarda liderlik özelliğiyle kendini ön plana çıkaran The 100 Clarke karakteri, önemli işler başarır. 1989 yılında doğan Avustralyalı oyuncu Eliza, The 100 dizisi dışında 2014'te The November Man adlı dizide Sarah karakteriyle sevenleriyle buluştu. Bellamy (Bob Morley) Uzayda güvenliği oluşturan muhafızlardan biri olarak bilinir. Hayatını küçük kız kardeşini korumaya adar. Kız kardeşi 100 mahkum arasında yer alır. Bellamy de her şeyi bırakıp kardeşi için bir suikast düzenler. Bu onun hain olarak algılanmasına ve hedef olmasına sebep olur. The 100 Bellamy karakterini canlandıran Morley, birçok kısa film ve tiyatroda yer aldıktan sonra, 2006 yılında yayınlanan Home And Away dizisiyle oyunculuk kariyerini sağlamlaştırdı. Octavia (Marie Avgeropoulos) Bellamy'nin kız kardeşi olan The 100 Octavia karakteri, annesi tarafından kimseye haber vermeden büyütülür. Bu durum ortaya çıktıktan sonra annesinin ölüm haberini alır. Kendisi ise hapse atılır. 100 kişilik mahkumun arasında olmak, dünyaya gönderilmek onun daha önce hiç deneyimlemediği bir özgürlük olur.

Marie, Kanadalı oyuncudur. 1986 yılında doğan oyuncu aynı zamanda modellik de yapmıştır. Birçok film ve televizyon dizisinde yer almıştır. Bunlardan bazıları; Numb, Fringe, Smoke Screen, Human Target gibi dizi ve filmlerdir. Lincoln (Ricky Whittle) Mahkumlar dünyaya gönderildikten kısa bir süre sonra karşımıza çıkar The 100 Lincoln karakteri. Yerlilerden biridir. Octavia ile arasında oluşan yakınlaşma bazı şeylerin başlangıcı olur. Loncoln karakterine bürünen Ricky, 1981 yılında doğdu. İngiliz aktör sektöre girişinden bu yana birçok dizi, film ve televizyon programlarında yer aldı. Finn (Thomas McDonell) Uzun bir zamanı hapiste geçiren Finn, kurallara aykırı bir şekilde yürüyüşe çıkmakla suçlanır. Ayrıca geminin oksijen kaynaklarını boşa harcadığı için ceza alır. Daha sonra dünyaya gönderilen 100 mahkum arasına girer. Gezegende Clarke'ın en büyük destekçilerinden biri olur. The 100 Finn karakterine can veren McDonell, Amerikalı oyuncu, müzisyen ve fotoğrafçıdır. Madi (Lola Flanery) Clarke'ın korumasında olan Madi karakteri, Clarke ile anne-kız ilişkisine sahip olmuştur. Onların nasıl bir araya geldiği ise 5. sezonda anlatılır. Ayrıca, 5. sezon ile birlikte Madi karakterini canlandıran oyuncu değişir. Artık, The 100 Madi karakterine bürünen oyuncu Lola Flanery. Flanery, Shadowhunders'ta Seelie Queen'i canlandırdı.