Post-apokaliptik bir dönemde yaşam mücadelesi: The 100 konusu

The 100 castında yer alan oyuncular ise şöyle sıralananıyor: Eliza Taylor, Bob Morley, Paige Turco, Eli Goree, Isaiah Washington, Henry Ian Cusick, Alycia Debnam Carey, Thomas McDonell, Marie Avgeropoulos. The 100 oyuncularının başarılı performansı ve dizinin çarpıcı öyküsü, yapımın dünya genelinde büyük bir başarı elde etmesini sağladı.

The 100; bilim kurgu, aksiyon, gizem, macera ve dram içerikli bir dizi olarak karşınıza çıkıyor. 2013 yılında ABD'de yayınlanmaya başlayan dizinin yönetmen koltuğunda Bharat Nalluri, Dean White, Jason Rothenberg, Charmaine De Grate, Miranda Kwok, Drew Lindo, Georgia Lee gibi isimler oturdu. Dizinin senarist kadrosunda ise; yönetmenlerden Jason Rothenberg, Charmaine De Grate, Miranda Kwok bulunuyor. Ayrıca; Justine Gillmer, Aaron Ginsburg ve Wade Mcıntyre de The 100 dizisinin senaryo ekibine destek veriyor.

Abby karakterini canlandıran Paige Turco, 1965 yılında Amerika'da doğdu. Başarılı oyuncu, 1989-1991 yıllarında izleyicisiyle buluşan All My Children dizisi ile ün kazandı.

The 100 Abby karakteri, uzay istasyonunun doktoru olarak olaylara dahil olur. Her işe koşturmasıyla bilinen yardımsever bir kadın olarak karşınıza çıkar. Kocası karışık bir olayla öldürülür. Ölen kocasının olayından sonra kızı Clarke hapse atılır. 100 kişilik gruba ulaşmak ve kızı ile irtibata geçmek için her şeyi yapar Abby.

Gençlerin, buldukları yiyecekleri bozulmadan uzay gemisine koymaları gerekir. Bu işlem başarılı olmazsa af çıkarılmaz. Karakterleri ve onların başarılı oyunculukları sayesinde dizi, her sezonu merakla ve heyecanla beklenen yapımlar arasında yer alıyor. Dizi, akıcı ve heyecanlı olay örgüsü nedeniyle de izleyenleri her sezonda ekrana bağlayarak akıcılığını koruyor.

Isaiah Washington, 1963 yılında doğan Amerikalı bir oyuncu. Law and Order, All My Children, Single Ladies gibi dizilerde rol aldı. Ayrıca, oynadığı Spike Lee filmleriyle başarı kazandı.

Monty (Christopher Larkin)

100 mahkumdan biri olan Monty, en yakın arkadaşı Jasper ile birlikte Ark bahçesinden ot çaldığı için tutuklanır. Dünyaya geldiğinde ise Dağ Adamları tarafından esir alınan ilk suçlu olarak karşınıza çıkar.

The 100 Monty karakterine can veren Larkin, Koreli aktör ve müzisyendir. The 100 dizisinden sonra; Kingdom Geek, GeekRockTv, Tales of The City gibi televizyon dizilerinde yer aldı.

Lexa (Alycia Debnam Carey)

Lexa, bu acımasız dünyaya geldikten bir süre sonra ön plana çıkar. Yerlilerin yöneticisi olarak ön planda olur. Acımasız ve kurallara bağlı olması gerekir. The 100 karakterleri arasında keskin zekasıyla kendini belli eder. Sert bir lider olması içinde yetiştiği bazı geleneklerden kaynaklanır. Gezegene yeni bir bakış getirecek olan karakter, kendi halkı için kan dökmekten çekinmez.

The 100 Lexa karakterini canlandıran genç oyuncu Carey, 1993 yılında doğdu. Avustralyalı aktrist, kısa sürede başarılı işler yaptı. Bunlardan en önemlileri; Dream Life, Resistance, Dance Academy gibi televizyon dizileri oldu.