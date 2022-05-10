PowerPoint tam ekran yapma: PowerPoint sunumu tam ekranda oynatma nasıl yapılır?

PowerPoint’ te hazırlanan sunular belli bir kitleye, gruba veya kişiye göstermek için üretilir. Sunuların eksiksiz ve kusursuz olmasının yanında kolay görülebilecek düzeyde de olması gerekir. PowerPoint tam ekran yapma özelliği ile özenle hazırlanan slaytlar daha net bir şekilde sunulur. PowerPoint sunularını tam ekran yapma kısayolları nelerdir?
PowerPoint’ hazırlanan içerikler, sunumlar veya şemalar kullanılacak alana göre şekillenir. Örneğin okulda sunum yapan bir birey tahtaya en uzak kişinin bile görebileceği boyutta slayt hazırlar. Ya da bir iş toplantısında sunulan verilerin büyütülmüş ekranda nasıl duracağına bakılarak hazırlanır. PowerPoint slaytı büyütme ile bu tarz ortamlarda yapılacak sunumlar için bir ön prova yapmakta fayda vardır.
Özellikle sunum öncesi prova yapmak için PowerPoint’ te yer alan farklı görünümler oldukça işlevsel seçeneklerdir. Programın üst panelinde yer alan “Görünüm” başlığına tıklanarak okuma görünümü seçilebilir. Okuma görünümü ile slaytı büyüterek tam ekrana geçiş öncesi hızlıca göz atılır. Sunum için uygun görülmesi durumunda da tam ekran oynatılır.
PowerPoint slaytı tam ekranda oynatma için izlenmesi gereken yol şu şekildedir:
PowerPoint sunumunu tam ekran yapmanın kısayolları ise şu şekildedir:
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