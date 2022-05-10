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PowerPoint tam ekran yapma: PowerPoint sunumu tam ekranda oynatma nasıl yapılır?

08.05.2022 12:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tablo, grafik, resim veya videolar PowerPoint sunumlarına ekstra bir görsellik katar. Bu görsel unsurların kullanımı kadar sunumu da etkileyiciliği artırır. Tam ekran sunumlar normal görünümdeki bir slayt sayfasındaki görselden daha ilgi çekici ve net görünür. PowerPoint sunumları nasıl tam ekran yapılır?

PowerPoint tam ekran yapma: PowerPoint sunumu tam ekranda oynatma nasıl yapılır?

İçindekiler

  • PowerPoint Sunumu Tam Ekranda Oynatma
  • PowerPoint Sunumu Tam Ekran Yapma Kısayolu

PowerPoint’ te hazırlanan sunular belli bir kitleye, gruba veya kişiye göstermek için üretilir. Sunuların eksiksiz ve kusursuz olmasının yanında kolay görülebilecek düzeyde de olması gerekir. PowerPoint tam ekran yapma özelliği ile özenle hazırlanan slaytlar daha net bir şekilde sunulur. PowerPoint sunularını tam ekran yapma kısayolları nelerdir?

PowerPoint Sunumu Tam Ekranda Oynatma

PowerPoint’ hazırlanan içerikler, sunumlar veya şemalar kullanılacak alana göre şekillenir. Örneğin okulda sunum yapan bir birey tahtaya en uzak kişinin bile görebileceği boyutta slayt hazırlar. Ya da bir iş toplantısında sunulan verilerin büyütülmüş ekranda nasıl duracağına bakılarak hazırlanır. PowerPoint slaytı büyütme ile bu tarz ortamlarda yapılacak sunumlar için bir ön prova yapmakta fayda vardır.

Özellikle sunum öncesi prova yapmak için PowerPoint’ te yer alan farklı görünümler oldukça işlevsel seçeneklerdir. Programın üst panelinde yer alan “Görünüm” başlığına tıklanarak okuma görünümü seçilebilir. Okuma görünümü ile slaytı büyüterek tam ekrana geçiş öncesi hızlıca göz atılır. Sunum için uygun görülmesi durumunda da tam ekran oynatılır.

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PowerPoint slaytı tam ekranda oynatma için izlenmesi gereken yol şu şekildedir:

  1. Sunum yapılacak PowerPoint dosyası açılır.
  2. Açılan dosyanın üst panelinde yer alan başlıklardan “Slayt Gösterisi” ne tıklanır.
  3. Bu noktada iki farklı slayt gösterisi karşılar:
    • Baştan: Baştan seçeneği ile birinci slayttan gösteri açılır. Bireyin yönlendirmeleri veya akışa göre slayt sıralı bir şekilde ilerler.
    • Geçerli Slayttan: Geçerli slayttan seçeneği ise gösteriyi özel olarak seçilmiş bir slayt sayfasından başlatır. Slayt sayfaları arasından istenilen yerden açılabilir.
  4. Tercihe göre iki gösteri seçeneğinden biri seçilir ve tam ekranda oynatma başlar.

PowerPoint Sunumu Tam Ekran Yapma Kısayolu

PowerPoint sunumunu tam ekran yapmanın kısayolları ise şu şekildedir:

  • F5: Sunuyu ilk slayttan başlatma kısayolu.
  • Shift+ F5: Sunuyu seçili slayttan başlatma kısayolu.
  • Alt+ F5: Slaytı notların göründüğü bir şekilde gösterir. Bu kısayolda iki farklı ekran vardır. Sunuyu hazırlayan kişi notları görür. Yansıttığı ekranda ise sadece slayt sayfası görünür.
  • PowerPoint programı açıldıktan sonra sağ alt kısımda yer alan yakınlaştırma çubuğunun yanındaki simgeye tıklanarak da gösteri başlatılabilir.
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