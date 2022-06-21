Pratik ve lezzetli tost hazırlamanıza yardımcı en iyi döküm tost makineleri

Döküm tost makinelerini diğerlerinden ayıran başlıca özellik, ana materyalin uygun kalıplara dökülerek soğutulma işleminden geçmesi. Materyalleri demir, teflon, seramik ve granit gibi çeşitlilik gösteriyor. Sağladığı en güzel kolaylıklar ise yapışmaz özellikte olması, hızlı ve lezzetli tostlar yapması. Bu sayede en kısa zamanda pratik bir şekilde çıtır çıtır ve lezzetli tostlar elde edilebiliyor. Peki, en iyi döküm tost makinelerini detaylı olarak incelemeye ne dersiniz? Öyleyse başlıyoruz.

1. Zaman ve 5 kademeli ısı ayarıyla: Tefal GC470D Gourmet Minute Tost Makinesi

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En iyi döküm tost makinesi listesinin başında zaman özelliğiyle pratiklik sunan Tefal GC70D Gourmet Minute Tost Makinesi yer alıyor. Makineyle çıtır çıtır tostların ve lezzetli mühürlenmiş ızgaraların keyfini doyasıya çıkarabilirsiniz. 2000 W gücü sayesinde yüksek performans sağlamanız mümkün. 5 kademeli ısı ayarı seçeneğinden en uygununu seçebilirsiniz. Zaman ayarı sayesinde harika ızgaralar elde edebilir, 6 adet tost kapasitesi olduğu için kalabalık ailenize kısa sürede tost hazırlayabilirsiniz. Ayrıca çıkarılabilir alüminyum tabakalarıyla makineyi kolayca temizleyebilirsiniz. Paslanmaz çelik dış yüzeyiyle uzun süre sorunsuz kullanabilirsiniz.

2. Pratik ve lezzetli tostlar için: Arçelik Döküm 2396 Tg Lal Tost Makinesi

"Uzun yıllar kullanabileceğim en iyi döküm tost makinesi hangisi?'' derseniz Arçelik K 2396 Tg Tost Makinesi'ni tercih edebilirsiniz. Ürünle tek seferde 4 kişilik bir aile için hızlıca tost hazırlayabilirsiniz. 2000 watt gücündeki makineyi, 4 kademeli ısıtma sistemi sayesinde istediğiniz sıcaklıkta ayarlayabilirsiniz. Bu özelliği sayesinde enfes ızgaralar da hazırlayabilirsiniz. Üstelik çıkabilen plakalarının yanı sıra ızgaraseverler için yağ toplama haznesi de mevcut. Böylece tost makinesini kolayca temizleyebilir, etrafı kirletmeden ızgara yapabilirsiniz. Ürünün kilitleme mandalı ile makineyi istediğiniz yere rahatça yerleştirebilirsiniz.

3. En çok satanlar listesinde: Dökümix Organik Demir Döküm Tost Makinesi

En hızlı ısınan tost makineleri listesinde yer alan Dökümix Organik Demir Döküm Tost Makinesi, 1800 watt gücünde. Ürün, ızgara kullanımına çok uygun değil fakat yüksek ısısıyla ızgara olarak da kullanabilirsiniz. Gövdesi Avrupa standartlarına uygun olarak çelikten, yüzeyi ise doğal dökümden oluşur. Ürün hiçbir şekilde teflon veya granit materyal içermez. Döküm yapısı sayesinde isteğinize uygun olarak yüksek kuvvet uygulayıp incecik tostlar yapabilirsiniz. Ürün, tek parça kulp sistemine ve krom rezidansa sahip. Toplam 3 adet ısı kademesinden istediğiniz sıcaklığı seçebilirsiniz.

4. Aşınmaya dayanıklı Quantech plakalarla: Beko BKK 2296 TG Tost Makinesi

Sırada aşınmaya karşı 7 kata kadar dayanıklı Quantech plakalara sahip Beko BKK 2296 TG Tost Makinesi var. Döküm tost makinesi kullananlar, üründen oldukça memnun. Ürünün ızgara özelliği ve 6 dilim tost kapasitesi mevcut. 2000 watt güçte ve 4 farklı ısı kademesinde çalışabilir. Yağ toplama haznesi sayesinde ızgara özelliğini pratik ve sağlıklı bir şekilde kullanabilirsiniz. Döküm tost makinesi temizleme bakımından da oldukça pratik. Çift yönlü ve çıkarılabilir plakları sayesinde kolayca temizleyebilirsiniz. Kilitleme mandalları ise ürünü kullanmadığınız zamanlarda istediğiniz gibi saklamanıza olanak tanır.

5. Granit efektli PTFE kaplama ızgaralar: Korkmaz A328-05 Tostkolik Tost Makinesi

Tostseverlerden tam not alan Korkmaz A328-05 Tostkolik Tost Makinesi, %100 alüminyum döküm ızgaraya sahip. Ürünü hem lezzetli tostlar hem ızgara yapmak için kullanabilirsiniz. Geniş kapasitesi sayesinde aynı anda 6 dilim ekmekle tost yapabilirsiniz. Izgara severler için 2 adet yağdanlığı ve yağın kolay akmasını sağlayan ızgaraları bulunur. Izgaraları granit efektli PTFE kaplama olduğu için yiyecekleriniz yüzeye yapışmaz. 180 derece açılabilen kapağı sayesinde makineyi çok amaçlı olarak et ve balık gibi farklı yiyecekleri pişirmek için de kullanabilirsiniz.

6. 3 işlev 1 arada: Tefal GC191E Toast Expert Elektrikli Izgara ve Tost Makinesi

Sırada 2 farklı işlevi aynı anda sunan döküm tost makinesi tavsiyesi isteyenlerin çok seveceği bir önerimiz var, Tefal Toast Expert Elektrikli Izgara ve Tost Makinesi! Ürünün plakaları döküm olduğu için yanmaz. Çift yönlü kullanılabilen ızgaraları kolayca çıkarabilirsiniz. ''Tefal Döküm Tost Makinesi nasıl temizlenir?'' diye sorarsanız hemen cevaplayalım. Ürünün plakaları bulaşık makinesinde kolayca temizlenir. Bu da onu diğer döküm tost makinelerinden bir adım öne çıkarır. Tost ve ızgara özelliklerinin yanı sıra fırın fonksiyonu da bulunur. İki plaka arasında mesafe bırakarak alt ve üstten ısı akışı sunduğundan makineyi, dilediğiniz zaman fırın gibi kullanabilirsiniz.

7. İncecik tostlar için: Arzum AR2047 Tostçu Delux Izgara ve Tost Makinesi

Eşsiz lezzetli tostları yaparken kullanacağınız Arzum Tostçu Delux Izgara ve Tost Makinesi, en büyük yardımcınız olacak! 1800 watt gücündeki makineyle hızlıca tost hazırlayabilirsiniz. Plakaları döküm ve granitten oluşur ve 180 derece açılarak çift taraflı olarak kullanılabilir. Bu özelliği sayesinde tost makinesini ızgara yapmak için de kullanabilirsiniz. Yağ damlatma tepsisi olduğu için ızgaralarınızı pratik bir şekilde ve mutfağınızı kirletmeden yapabilirsiniz. Ürünü diğerlerinden ayıran bir diğer önemli özellik ise makinenin üst kısmının ayarlanabiliyor olması. Tostun kalınlığına göre ayarlama yapabilirsiniz. Böylece bol malzemeli tostları kolayca pişirebilirsiniz.

8. Hem tost ve ızgara hem barbekü özelliğiyle: Cuisinart Gr47E Tost Makinesi

''Satın alacağım tost makinesi çok işlevli olmalı.'' diyenler, buraya! Cuisinart Gr47E Tost Makinesi tek cihazda hem tost ve ızgara hem barbekü özelliği sunar. 3 özelliğin 1 arada bulunduğu tost makinesi, 240 dereceye kadar yüksek derecede ısınır. 8 cm'ye kadar ayarlanabilen üst gövdesi, farklı kalınlıklardaki yiyeceklerin eşit şekilde pişmesini sağlar. Döküm ızgarası ısıyı eşit şekilde dağıtır. Yağı toplayan damlama haznesi ve çıkarılabilir özellikte plakaları olduğu için kolayca temizlenir. Makineyi dik kapak konumuna getirerek ızgara, yatay kapak konumunda kullanarak barbekü ve kapalı kapak konumunda tutarak tost hazırlamak için kullanabilirsiniz.

9. İhtiyaç duyacağınız her özellik tek makinede: Karaca Biogranit Inox Tost Makinesi

Sağlam granit plakalara sahip Karaca Biogranit Inox Tost Makinesi, dışarda yediğiniz tostların lezzetini evde yapma imkânı sunar. Tost makinesinin 180 derece açılabilir özelliği sayesinde ürünü ızgara ve barbekü olarak da kullanmak mümkün. Üstelik yağ toplama haznesi de mevcut. 2000 watt gücündeki tost makinesi, 4 kademeli ısı ayarı seçeneğine sahip. Ayarlanabilir yükseklik özelliği, istediğiniz kalınlıktaki tostları yapmanıza imkân tanır. Çıkarılabilir plakaları kolayca temizlemek için bulaşık makinesini kullanabilirsiniz. Ayrıca dik durabilme özelliği sayesinde kullanılmadığı zamanlarda çok az yer kaplar.

10. Tam açılabilir üst gövdesiyle: Schafer Gusto Grill Izgara & Tost Makinesi

Sırada yanmaz yapışmaz özel kaplama döküm plakalara sahip Schafer Gusto Grill Izgara & Tost Makinesi var. Makinenin 1800 watt ısıtma gücü sayesinde hızlı ve lezzetli bir şekilde hem tost hem ızgara yapabilirsiniz. Üst kapağı 90 ve 180 derece açık konumlandırılabilir. Özel yağ toplama haznesi, ızgara yaparken kolaylık sağlar. Ayarlanabilir ısı özelliği bulunan tost makinesini kullanarak tek seferde 6 adet tost yapabilirsiniz. Açma ve kapatma düğmesi ile rahatça kullanabilirsiniz. Cihazda üst kapağını tek kademe yükseltme özelliği de mevcut. Kilit mekanizması olduğu için gönül rahatlığıyla tercih edebilirsiniz.

11. Doğal döküm ile sağlıklı tostlar: Musullu Döküm Tost Makinesi

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Musullu Döküm Tost Makinesi, doğal döküm malzemeden üretilen gövdesi sayesinde uzun yıllar güvenli kullanım imkânı sunar. Sağlığınızı tehdit edecek teflon ya da granit gibi malzemeleri içermez. 1800 watt gücü sayesinde ısıyı tüm yüzeye eşit dağıtarak tostlarınızı ideal şekilde pişirir. Geniş gövdesi sayesinde tek seferde 8 dilim tost ekmeğini aynı anda rahatlıkla pişirmeniz mümkün. Makinenin plakaları kir tutmaz, yapışmaz ve paslanmaz özellikte olduğu için kolayca temizleyebilirsiniz. Temizleme işlemi için sadece silmeniz yeterli. Üstelik tost makinesinin yüksek ısı termostatı, fazla ısı oluştuğunda otomatik olarak düşürerek sağlığınızı tehdit etmez.

12. Çok sayıda tostlar için: Miletto Döküm Tost Makinesi

En iyi döküm tost makinesi listesinde yer alan Miletto Döküm Tost Makinesi, evinde profesyonel ürün kullanmak isteyenler için birebir. Pişirme yüzey ölçüsü 32x20 cm olduğu için makineyle tek seferde çok fazla sayıda tost yapabilirsiniz. 1200 watt gücündeki cihaz, sık kullanım için en iyi performansı sergiler. Otomatik termostatı olduğundan yüksek ısı oluştuğunda ısıyı anında düşürür ve güvenli kullanım sunar. 15 kg ağırlıktaki ürün, sanayi tipinde olduğu için ev tipi tost makinelerine göre biraz daha ağır. Paslanmaz çelik kasası ve ısı yalıtımlı plastik sapları sayesinde uzun süre sorunsuz şekilde kullanabilirsiniz

13. Minimal tasarımları tercih edenlere: Karaca Retro Tost Makinesi

Karaca Retro Tost Makinesi; döküm plaka yüzeye ve yanmaz, yapışmaz çıkartılabilir plakalara sahip. Ürünün tost makinesi özelliğinin yanı sıra ızgara özelliği de mevcut. 180 derece açarak et, balık gibi yiyeceklerinizi pişirebilirsiniz. 1800 watt gücündeki makinenin sıcaklık derecesi 4 kademeli olarak ayarlanabilir. Aynı zamanda yükseklik ayarı sayesinde bol malzemeli, kalın tostları kolayca pişirebilirsiniz. ''Döküm tost makinesi pası nasıl temizlenir?'' derseniz kısaca yanıtlayalım. Temizlemek için tostunuzu yaptıktan sonra makinenin fişini çekmeden önce havlu peçeteyi katlayıp ıslatın ve tost makinesinin arasına koyun. 1 dakika bekletin ve ardından zeytinyağı ile silin. İşte bu kadar!

14. El tipi ürün arayanlara: Lava Döküm Tost Makinesi

Lava Döküm Tost Makinesi, klasik cihazlardan farklı olarak el tipi ürünlerden biri. Ürün, fazla ısınabilen kalın yapısı sayesinde her bir noktayı eşit derecede pişirir. Demir döküm malzemesi, yapılan tostlara lezzet katar. Sabah kahvaltılarında hızlı bir şekilde tost yapmak için pratik kullanım sunan makine, ekstra dayanıklı ve birinci sınıf kalitede malzemeden üretildiğinden uzun süre size eşlik eder. Yanmaz ve yapışmaz özelliği sayesinde zaman kaybetmeden hızlıca temizlenir. 18x26 cm boyutundaki ürünle enfes ve çıtır çıtır tostlarla sabah kahvaltılarınıza lezzet katabilirsiniz.

15. Çift yönlü kullanım: Geseus Amboss Sedef Döküm Granit Ocak Üstü El Tost Makinesi

El tipi tost makineleri arasında yer alan Geseus Amboss Sedef Döküm Granit Ocak Üstü El Tost Makinesi, ısıyı tüm yüzeye eşit ve hızlı şekilde yayar. Düşük ısı kullanımında bile tostlarınız kısa sürede hazır hâle gelir. Ocak ateşinde tost, hamburger, et veya tavuk pişirebilirsiniz. Çift yönlü kullanıma uygun olan yapısı sayesinde yiyecekleriniz en lezzetli şekilde pişer. İsteğinize göre ürünü açık tutarak 2 farklı tava olarak da kullanabilirsiniz. Kıskacı sayesinde makinenin saplarını sıkıştırabilirsiniz. Böylece sapları sürekli tutmanıza gerek kalmaz. Ayrıca bulaşık makinesinde yıkanabilir olduğu için hiç zaman kaybetmeden temizleyebilirsiniz.