SPOR
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. İngiltere
  4. Premier League'de koronavirüs krizi büyüyor!

Premier League'de koronavirüs krizi büyüyor!

İNGİLTERE HABERLERİ  | 27.05.2020 20:30 | Son Güncelleme

Premier League'de 3 farklı takımdan 4 kişinin koronavirüs testinin pozitif çıktığı açıklandı.

Premier League'de koronavirüs krizi büyüyor!

Premier Lig yönetimi, toplam 1008 kişiye yapılan koronavirüs testlerinde, 3 farklı takımdan 4 kişinin sonuçlarının pozitif çıktığını duyurdu.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Böyle yalvardı: Yapmayın, evdekiler görür ve eşim de beni boşar Böyle yalvardı: Yapmayın, evdekiler görür ve eşim de beni boşar
İngiliz futbolcu evinde ölü bulunduİngiliz futbolcu evinde ölü bulundu
En sevilen Fenerbahçe marşlarının sözleriEn sevilen Fenerbahçe marşlarının sözleri
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Akın ediyorlar... Gitmek isteyenler kuyruk oluşturdu

Akın ediyorlar... Gitmek isteyenler kuyruk oluşturdu

İşte il il koronavirüsten vefat edenlerin sayısı

İşte il il koronavirüsten vefat edenlerin sayısı

Galatasaray'a transfer piyangosu vurdu!

Galatasaray'a transfer piyangosu vurdu!

Galatasaray'a Garry Rodrigues müjdesi

Galatasaray'a Garry Rodrigues müjdesi

Fenerbahçe küçülmeye gidiyor!

Fenerbahçe küçülmeye gidiyor!

İngiliz futbolcu evinde ölü bulundu

İngiliz futbolcu evinde ölü bulundu

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Merih Demiral'ın ilginç Ronaldo anısı!

Merih Demiral'ın ilginç Ronaldo anısı!

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

Çağlar Söyüncü Barcelona yolunda!

Çağlar Söyüncü Barcelona yolunda!

Klopp'tan Yasin'e davet!

Klopp'tan Yasin'e davet!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Premier League'de koronavirüs krizi büyüyor!

Premier League'de 4 kişide koronavirüs çıktı!

Premier Lig'de temaslı antrenmanlara izin çıktı

Temaslı antrenmanlara izin çıktı

İngiliz futbolcu Christian Mbulu evinde ölü bulundu

İngiliz futbolcu evinde ölü bulundu

İngiltere'de kadın futbol ligleri koronavirüs nedeniyle sonlandırıldı

İngiltere'de kadın futbol ligine koronavirüs şoku

Takım arkadaşlarından Çağlar Söyüncü'ye: Artık bize zarar veremeyeceksin

Artık bize zarar veremeyeceksin!

Bournemouth'ta bir futbolcu koronavirüse yakalandı

Futbol dünyasında koronavirüs şoku!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.