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Prens Harry’in itiraflarının arkası kesilmedi! Şimdi de bekaret açıklamasıyla gündem yarattı... “17 yaşındayken bekaretimi kaybettim”

07.01.2023 07:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İngiliz Kraliyet Ailesi, ailedeki görevlerinden ayrılarak eşi Meghan Markle ile Amerika Birleşik Devletlerine taşınan Sussex Dükü Prens Harry’in açıklamalarını konuşmaya devam ediyor. 10 Ocak’ta yayınlanacak anı kitabından detaylara yer verilen Prens Harry bu kez bekaret açıklamasıyla gündeme bomba gibi düştü.

Prens Harry’in itiraflarının arkası kesilmedi! Şimdi de bekaret açıklamasıyla gündem yarattı... “17 yaşındayken bekaretimi kaybettim”

İngiliz Kraliyet ailesindeki görevlerinden ayrıldıktan sonra kendilerine ait yeni bir hayat kuran Prens Harry ve Meghan Markle, yaptıkları açıklamalarla gündeme gelmeye devam ediyor. Kraliyet Ailesi’nin bilinmeyen yönlerini anlattıkları belgeselin yankıları ülke çapında devam ederken bu kez de Prens Harry’in “Spare” adını kitabındaki itirafları konuşulmaya başlandı.

Kitabında 2007-2008 ve 2012-2013 dönemlerinde görev yaptığı Afganistan'da 25 kişiyi öldürdüğünü ve  ve bundan utanç duymadığını yazmıştı. Aynı zamanda anı kitabında ağabeyi Prens William'ı kendisine fiziksel saldırıda bulunmakla suçladı. Kraliçe’nin sağlık durumunun kötüleştiğini babasından öğrendiğini belirten Prens Harry  Kraliçe'nin İskoçya'da bulunduğu Balmoral Kalesi'ne gitme planı yaparken eşi Meghan Markle'ı yanında getirmemesinin istendiğini yazdı. Son olarak Prens Harry bekaret ve eşinin evlenmeden önce oyunculuk yaptığı dönemdeki sevişme sahnelerini izlediğinde hissettiklerinden söz etti.

“17 YAŞIMDA BEKARETİMİ KAYBETTİM”

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Anı kitabında ilk cinsel birlikteliğinden söz eden Prens Harry, “17 yaşımda bekaretimi kaybettim. Benden yaşça büyük bir kadınla bir barın arka bahçesinde beraber oldum. Gerçekten utanç verici bir andı. 17 yaşımda mutsuz bir gençtim. Kendimi arama sürecim devam ediyordu” dedi.

“ELEKTROŞOK TEDAVİSİNE İHTİYACIM VAR”

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41 yaşındaki Meghan Markle, Kraliyet Ailesine katılmadan önce 2011-2018 yılları arasında ‘Suits’ dizisinde avukat Rachel Zane rolünü canlandıran bir oyuncuydu. Müstehcen sahnelerin yer aldığı diziyi izlediğini dile getiren Prens Harry, “O sahneleri bulup izlemek benim için hataydı. Bundan büyük bir pişmanlık duyuyorum. O sahneleri beynimden kazımak için elektroşok tedavisine ihtiyacım var” dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Meghan Markle Prens Harry kraliyet ailesi

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