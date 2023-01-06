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Dünya basınına damga vuran sözler! Prens Harry’in Afganistan itirafı gündemi salladı... “25 kişiyi öldürdüm”

06.01.2023 14:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İngiliz Kraliyet Ailesi’nde sular durulmak bilmiyor. İngiliz Kraliyet ailesinden ayrılan Prens Harry ve eşi Meghan Markle’in belgeseli ülke gündemine bomba gibi düşmüştü. Belgeselin ardından Prens Harry’in 10 Ocak’ta yayınlanacak anı kitabında yer alan detaylar dikkatleri çekti. İngiliz Kraliyet ailesinden ayrılarak ABD'ye yerleşen Sussex Dükü Prens Harry, 10 Ocak'ta yayımlanacak anı kitabında, Afganistan'daki görevi sırasında 25 kişiyi öldürdüğünü ve bundan utanç duymadığını belirtti.

Dünya basınına damga vuran sözler! Prens Harry’in Afganistan itirafı gündemi salladı... “25 kişiyi öldürdüm”

İngiliz Kraliyet Ailesi’nde Kraliçe 2. Elizabeth’in vefatının sonrasında bir süre sessizliğe bürünen atmosfer Prens Harry ve eşi Meghan Markle’ın yayınlanan belgeseliyle bozulmuştu. İngiliz Kraliyet ailesinden ayrılarak ABD'ye yerleşen Prens Harry,The Telegraph gazetesine göre, 10 Ocak'ta raflarda yer alacak "Spare" adlı anı kitabında 2007-2008 ve 2012-2013 dönemlerinde görev yaptığı Afganistan'da 25 kişiyi öldürdüğünü yazdı.

“VİCDANIM BOZULMADAN EVE DÖNMEK İSTİYORDUM”

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Afganistan'da görev yaptığı döneme ilişkin kitabında yer verdiği anılarında, Prens Harry, çatışmanın gürültüsü ve kargaşasında öldürdüğü isyancıları, "iyileri öldürmeden ortadan kaldırılan kötüler" olarak gördüğünü belirtti.Ayrıca, birini insan olarak görürsen öldürmenin imkansız olduğunu kaydeden Prens Harry, ancak ordunun "onları 'öteki' olarak görmesi için kendisini eğittiğini ve iyi bir şekilde eğitildiğini" bildirdi.

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Prens Harry, kitabında askerlik günlerine dair, “İlk günden itibaren amacım, doğru şeyi yapıp yapmadığım... Taliban'a ve sadece Taliban'a yakınlarda siviller olmadan ateş edip etmediğim konusunda hiçbir şüphe duymadan yatağa girmemekti. İngiltere'ye tüm uzuvlarımla dönmek istiyordum ama bundan daha çok vicdanım bozulmadan eve dönmek istiyordum." ifadelerini kullandı.

“BENİM NUMARAM 25”

KAPAK HARRİY

Savaşta askerlerin genellikle kaç düşman öldürdüklerini bilmediklerini ve gelişigüzel ateş ettiklerini belirten Prens Harry, ancak Apaçiler ve dizüstü bilgisayarların olduğu bu çağda, kesinlikle kaç düşman savaşçıyı öldürdüğünü söyleyebileceğini ifade etti. Prens Harry, kitabında, "Bu sayıdan korkmamak bana çok önemli göründü. Yani benim numaram 25. Beni tatmin eden bir sayı değil ama utandırmıyor da." ifadelerini kullandı.

İTİRAFLARI GÜNDEM YARATTI

william kapak

Gazetenin ulaştığı nüshaya göre, Prens Harry, kitabında ağabeyi Prens William'ı kendisine fiziksel saldırıda bulunmakla suçladı.Prens William'ın bir kavga sırasında kendisini yakasından tutarak, yere fırlattığını belirtti ve köpeğin mama kabının üzerine düşmesi sonucu kırılan kabın parçalarının sırtına battığını yazdı. Buckingham Sarayı, kitaptan paylaşılan bölümlere ilişkin şu ana kadar herhangi bir açıklama yapmadı.

The Guardian'ın Prens Harry'nin 10 Ocak'ta 15 dilde yayımlanacak merakla beklenen "Spare" adlı kitabının ilk nüshasına ulaşmasının ardından bugün paylaştığı bölümler ülkenin gündemine oturdu. Kitabın nüshalarının, İspanya'da sızdırıldığı ve satışa sürüldüğü iddia edildi. (AA)

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Anahtar Kelimeler:
Afganistan Prens Harry

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