Prens Harry: Örtbas etmekte inanılmaz derecede iyiler

Prens Harry ve Oprah Winfrey’nin akıl hastalıklarına ve zihinsel sağlığa odaklanmak için yaptıkları ‘The Me You Can’t See’ serisine birçok ünlü isim katıldı ve hayatlarıyla ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Prens Harry ve Oprah Winfrey, Apple+ platformunda yayınlanan ‘The Me You Can’t See’ serisi için bonus bir bölüm yayınladı.

Beş bölümlük serinin bir kısmında, Harry’nin çocukluğundan kalma travmatik anılarına değinerek Prenses Diana’nın ölümüne, annesini kaybetmekle başa çıkmak için bir koltuk değneği gibi alkol kullanmaya başlamasına ve kraliyet ailesine bir cephe alarak eşi Meghan ile birlikte ABD’ye taşınmasına da yer verildi.



Harry, geçen hafta yayınlanan bölümlerden birinde Meghan’nın altı aylık hamileyken kendisini öldürmek istediğini ilk kez nasıl söylediğini ve hayatındaki bir kadını daha kaybetmekten kaçınmak için nasıl aileden ayrılmaya karar verdiğini anlatmıştı.



Yeni yayınlanan bölümde, Harry ve Oprah geçen yıl yapılan ve ilk beş bölümde yer alan konuklara tekrar yer verdi. Harry, bu deneyimin kendisini zihinsel sağlık sorunları ile başa çıkmak için daha donanımlı hale getirdiğini söyledi.



Cuma günü erken saatlerde Apple TV’de yayınlanan The Me You Can't See: A Path Forward bölümünde 2014 yılında intihar eden dört Oscar ödüllü Robin Williams’ın oğlu da katıldı.

Sussex Dükü ve Robin Williams'ın oğlu Zachary, halkın gözü önünde olan bir aile üyesinin yas tutmasının zorluklarından bahsetti.