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Prens Harry: Örtbas etmekte inanılmaz derecede iyiler

28.05.2021 16:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Prens Harry, Oprah Winfrey ile birlikte Apple+ için yaptıkları programın son bölümünde kraliyet ailesiyle ilgili yeni itiraflarda bulundu. İkinci kez ebeveyn olmaya hazırlanan Harry ailesinin duyduğu utanç nedeniyle zihinsel rahatsızlıkları örtbas etmekte inanılmaz derecede iyi olduğunu söyledi.

Prens Harry: Örtbas etmekte inanılmaz derecede iyiler

Prens Harry ve Oprah Winfrey, Apple+ platformunda yayınlanan ‘The Me You Can’t See’ serisi için bonus bir bölüm yayınladı.

Harry bu bölümde, Oprah’a programı çektikten sonra, zihinsel sağlık ve intihar gibi konuları tartışmak için kendini daha donanımlı hissettiğini söyledi.
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Dük yeni bölümde, Glenn Close ile ailelerin 'utançtan' dolayı akıl sağlığı sorunları hakkında nasıl açıkça konuşamadıklarını anlattı. Ayrıca programın bu bölümüne, ünlü aktör Robin Williams’ın oğlu Zachary Pym Williams da bağlandı.
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Harry ve Williams, babasının intiharı üzerine bir sohbet gerçekleştirdi. Harry, iklim değişikliğinin akıl sağlığı ve depresyonla ayrılmaz şekilde bağlantılı olduğuna inandığını belirtti.
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İzleyiciler tarafından Harry için, ‘televizyon terapisi’ olarak tanımlanan programda, Robin Williams’ın oğluyla yaptıkları tartışmada Harry, annesi Prenses Diana’nın ölümüyle yaşadığı mücadeleyi de anlattı.
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Prens Harry ve Oprah Winfrey’nin akıl hastalıklarına ve zihinsel sağlığa odaklanmak için yaptıkları ‘The Me You Can’t See’ serisine birçok ünlü isim katıldı ve hayatlarıyla ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu.
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Beş bölümlük serinin bir kısmında, Harry’nin çocukluğundan kalma travmatik anılarına değinerek Prenses Diana’nın ölümüne, annesini kaybetmekle başa çıkmak için bir koltuk değneği gibi alkol kullanmaya başlamasına ve kraliyet ailesine bir cephe alarak eşi Meghan ile birlikte ABD’ye taşınmasına da yer verildi.
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Harry, geçen hafta yayınlanan bölümlerden birinde Meghan’nın altı aylık hamileyken kendisini öldürmek istediğini ilk kez nasıl söylediğini ve hayatındaki bir kadını daha kaybetmekten kaçınmak için nasıl aileden ayrılmaya karar verdiğini anlatmıştı.
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Yeni yayınlanan bölümde, Harry ve Oprah geçen yıl yapılan ve ilk beş bölümde yer alan konuklara tekrar yer verdi. Harry, bu deneyimin kendisini zihinsel sağlık sorunları ile başa çıkmak için daha donanımlı hale getirdiğini söyledi.
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Cuma günü erken saatlerde Apple TV’de yayınlanan The Me You Can't See: A Path Forward bölümünde 2014 yılında intihar eden dört Oscar ödüllü Robin Williams’ın oğlu da katıldı.

Sussex Dükü ve Robin Williams'ın oğlu Zachary, halkın gözü önünde olan bir aile üyesinin yas tutmasının zorluklarından bahsetti.
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Zachary Pym Williams, babasının ölümüyle ilgili, “Benim açımdan başlangıçta özel olarak yas tutmakla bunu halkla paylaşmanın ayrımını yapmak gerçekten çok zordu” dedi.

1997 yılında hayatını kaybeden Galler Prensesi Diana ile ilgili Harry şunları söyledi:

“Bundan bahsettiğinizde pek çok ortak deneyimimiz olduğunu düşünüyorum. Yasını tuttuğunuz kişi için dünyanın her yerinden çok sayıda insanın yas tuttuğunu gördüğünüzde, onların onu daha iyi tanımadığını bilseniz de tuhaf bir şekilde “benim ebeveynim olan biri için nasıl benden daha fazla kederleniyorsunuz?” diye düşünüyor insan.
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Prens Harry, daha önce Meghan'ın kendini öldürmeyi planladığını itiraf ettikten sonra intihar hakkında daha samimi bir şekilde konuştu.
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Oprah ile konuşan Prens, kendisinehayatını sonlandırmayı düşündüğünü söyleyen birine nasıl yanıt vereceği konusunda artık daha donanımlı hissettiğini söyledi.
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Son bölümde Harry ve Oprah, ruhsal zorluklar yaşayan ya da intihar etmeyi düşünen bir insana en iyi yardım yollarından birinin ona yalnız olmadığını söylemek olduğu konusunda hemfikir olduklarından bahsetti.
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Harry, "Pek çok insan intihara meyilli bir kişiyle bu konuşmayı yapmaktan korkuyor çünkü doğru tavsiyeyi verebileceklerini düşünmüyorlar. Oysa orada olmak ve bu konuşmanın bir parçası olmak şüphesiz atabileceğiniz en iyi ilk adımdır" dedi.

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