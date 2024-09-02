Prens'in yıldızı Giray Altınok harp okulları birincilerini paylaştı! Beğeni yağdı

Bakırköy'deki Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) Hava Harp Okulu'nda düzenlenen diploma alma ve sancak devir teslim töreni gündemde.

Ankara'da Kara Harp Okulu'nda Teğmen Ebru Eroğlu, İstanbul'da Deniz Harp Okulu'nda Teğmen Şeyda Yıldırım ve Hava Harp Okulu'nda Teğmen İkra Kuyumcu dönemlerini birinci bitirdi. Birinci kadın teğmenler, diplomalarını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan aldı.

Kara, Hava ve Deniz Harp okullarının kazananları sosyal medyayı da salladı.

Prens dizisinin yıldızı Giray Altınok da paylaşımıyla beğeni topladı.

Prens dizisinin 2. sezonunun finalinde kadınlar daha ön plana çıkmıştı. Dizi "Kadınlar çağı başlıyor" mottosuyla merak edilmişti.

Giray Altınok senaristi de olduğu dizinin bu mottosundan yola çıkarak başarılı teğmenleri paylaştı.

Giray Altınok'un bu paylaşımı anında binlerce beğeni ve yorum aldı.