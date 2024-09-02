MAGAZİN

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Prens'in yıldızı Giray Altınok harp okulları birincilerini paylaştı! Beğeni yağdı

Prens'in yıldızı Giray Altınok harp okulları birincilerini paylaştı! Beğeni yağdı

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
02.09.2024 09:41
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

TSK tarihinde bir ilk yaşandı: Hava Harp Okulu, Kara Harp Okulu ve Deniz Harp Okulu'nun birincisi olan başarılı kadın teğmenler dikkat çekti. Prens'in yıldızı Giray Altınok da paylaşımıyla beğeni topladı.

Prens'in yıldızı Giray Altınok harp okulları birincilerini paylaştı! Beğeni yağdı

Bakırköy'deki Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) Hava Harp Okulu'nda düzenlenen diploma alma ve sancak devir teslim töreni gündemde.

Ankara'da Kara Harp Okulu'nda Teğmen Ebru Eroğlu, İstanbul'da Deniz Harp Okulu'nda Teğmen Şeyda Yıldırım ve Hava Harp Okulu'nda Teğmen İkra Kuyumcu dönemlerini birinci bitirdi. Birinci kadın teğmenler, diplomalarını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan aldı.

Kara, Hava ve Deniz Harp okullarının kazananları sosyal medyayı da salladı.

Aşka geldiler! Ayna karşısında öpüşme pozu Aşka geldiler! Ayna karşısında öpüşme pozu

Prens dizisinin yıldızı Giray Altınok da paylaşımıyla beğeni topladı.

Prens dizisinin 2. sezonunun finalinde kadınlar daha ön plana çıkmıştı. Dizi "Kadınlar çağı başlıyor" mottosuyla merak edilmişti.

ıouou

Giray Altınok senaristi de olduğu dizinin bu mottosundan yola çıkarak başarılı teğmenleri paylaştı.

Giray Altınok'un bu paylaşımı anında binlerce beğeni ve yorum aldı.

Önceki İçerik Sonraki İçerik
Anahtar Kelimeler:
Hava Harp okulu
En Çok Okunan Haberler
Ahu Tuğba'nın ölümünde kahreden detay! Kızı o halde görünce zorladı ama...

Ahu Tuğba'nın ölümünde kahreden detay! Kızı o halde görünce zorladı ama...

Real Madrid'de krizin adı: Arda Güler!

Real Madrid'de krizin adı: Arda Güler!

'Tıfıl teğmen' deyip "tipi" üzerinden yargıladı, bir de askerliğini sorguladı

'Tıfıl teğmen' deyip "tipi" üzerinden yargıladı, bir de askerliğini sorguladı

SSK ve Bağ-Kur emeklisine bir ‘sıfır zam’ vakası daha!

SSK ve Bağ-Kur emeklisine bir ‘sıfır zam’ vakası daha!

Ahmet Çakar'dan olay yaratacak iddia! ''Yazıklar olsun size..."

Ahmet Çakar'dan olay yaratacak iddia! ''Yazıklar olsun size..."

İsrail'de futbol maçı savaş alanına döndü!

İsrail'de futbol maçı savaş alanına döndü!

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

En iyi yol arkadaşı! Samsonite çantalarda kaçırılmayacak fırsatlar

En iyi yol arkadaşı! Samsonite çantalarda kaçırılmayacak fırsatlar

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

Bir kez alın bir ömür kullanın! Stanley kalitesiyle tanışma zamanı

Bir kez alın bir ömür kullanın! Stanley kalitesiyle tanışma zamanı

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.