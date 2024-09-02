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  4. Devrim Özkan ve Galatasaraylı Lucas Torreira aşka geldi! Ayna karşısında öpüşme pozu

Devrim Özkan ve Galatasaraylı Lucas Torreira aşka geldi! Ayna karşısında öpüşme pozu

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
02.09.2024 08:36
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Galatasaraylı Lucas Torreira ve oyuncu Devrim Özkan aşklarına ikinci bir şans verdi. Geçtiğimiz günlerde sevgilisini izlemek için maça da giden Özkan aşk pozlarını paylaştı.

Devrim Özkan ve Galatasaraylı Lucas Torreira aşka geldi! Ayna karşısında öpüşme pozu

Devrim Özkan ve Galatasaraylı Lucas Torreira'nın aşkı bir süre önce son bulmuştu.

Ancak ikili, 8 aylık aranın ardından geçtiğimiz günlerde tekrar bir araya geldi. İkilinin yeniden birbirlerini sosyal medya hesaplarından takip etmesi de barıştıkları yönünde yorumlanmıştı.

Bu hamleden kısa süre sonra ise barışma haberleri doğrulandı. Devrim Özkan sevgilisini maçta da yalnız bırakmadı.

Özkan sevgilisi için maç sonunda "Torreira her zamanki gibi mükemmel oynadı. Şansımız böyleymiş. Vardır bir hayır. Seneye inşallah" demişti.

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Torreira ile Özkan'ın ikinci bir şans verdikleri aşkları dolu dizgin devam ediyor. Aşıklar son olarak öpüştükleri bir anı paylaştı.

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Her iki isim de sosyal medya hesabından birbirlerine sarıldıkları bir fotoğrafı paylaşırken Torreira, İspanyolca'da 'hayatım' anlamına gelen 'Mi vida' notunu fotoğrafa düştü.

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Anahtar Kelimeler:
Lucas Torreira devrim özkan
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