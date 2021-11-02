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Prenses Diana’yı canlandıran Kristen Stewart’tan itiraf geldi: Gelinlik sahnesi ürkütücüydü

02.11.2021 17:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Prenses Diana’nın hayatını konu alan Spencer filminin başrol oyuncusu Kristen Stewart çok konuşulan gelinlik sahnesi için ilk kez açıklama yaptı. Prenses Diana’nın gelinliğine çok benzer bir kostümün dikildiğinden söz eden güzel oyuncu, “Bunu giydiğim gün, ürkütücü bir gündü" dedi.

Prenses Diana’yı canlandıran Kristen Stewart’tan itiraf geldi: Gelinlik sahnesi ürkütücüydü

Prenses Diana’yı canlandırdığı Spencer ile seyirci karşısına çıkmaya hazırlanan Kristen Stewart, filmin bu hafta düzenlenen galasında, gelinlik sahnesi hakkında konuştu. Amerikalı oyuncu, o sahneyi çekerken replika elbiseyi giymenin ürkütücü bir gün olduğunu söyledi.

Stewart "O elbiseyi giydiğimde, onun hayatına senden önce parlayan bir montajın içine gömülüyorsun. Film üç günlük bir süreçte geçse ve onu spekülatif olarak 29-30 yıllık olmasına rağmen, biz yine de onun hayatından bir tat vermek istedik. Gelinlik o montajın içine yerleştirilmiş ve onu giymek ürkütücü bir gündü" diye konuştu.

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SPENCER FİLMİ HAKKINDA

SPENCER AFİŞ

Senaryosunu Peaky Blinders ve Locke ile tanınan Steven Knight'ın kaleme aldığı Spencer; 1981 yılında Prens Charles ile evlenen Diana Frances Spencer’ın hayat hikayesini konu ediyor. Norfolk'taki sarayda geçirdikleri son Noel tatiline odaklanılan filmde Prens Charles ile olan evliliğinin artık sonuna gelindiğini düşünen Diana’nın bir gün kendisini kraliçe yapacak olan yoldan ayrılmaya karar verdiği zamanlar gözler önüne seriliyor.

5 Kasım'da seyirciyle buluşacak filmde Jack Farthing, Prens Charles'ı canlandırıyor. Ayrıca Timothy Spall, Sean Harris ve Sally Hawkins, filmin yıldızları arasında yer alıyor.

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