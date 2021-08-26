Prenses Diana’nın hayatını anlatan Spencer filminden ilk afiş yayınlandı! Heyecan zirveye ulaştı

Alacakaranlık film serisinde Bella karakteriyle ünlenen Kristen Stewart, bu kez sevenlerinin karşısına Prenses Diana olarak çıkacak. Kraliyet ailesinin en çalkantılı evliliği olarak görülen Prens Charles ve Prenses Diana’nın yaşadıklarına odaklanacak filmin afişi paylaşıldı. “Her peri masalı bir gün sona erer” notuyla paylaşılan afişte, Kristen Stewart’ın beyaz balo elbisesi dikkatleri çekti.

SPENCER HAKKINDA

Gerçek hayattaki olaylara dayandırılan film, adını Diana'nın evlenmeden önceki soyadından alıyor. Diana, Aralık 1991'de, Prens Charles ile birlikte, Kraliçe II. Elizabeth'in İngiltere'nin Sandringham kentindeki konutlarından birinde kraliyet ailesiyle bir Noel tatili geçirdiklerinde kararını veriyor. O hafta sonu, çok fazla ilişki kargaşasının ardından kocasından ayrılma kararı alıyor. İkili, 15 yıllık evlilikten sonra Ağustos 1996'da boşanıyor.

Henüz oyuncu kadrosu hakkında bilgi verilmeyen film Amerika Birleşik Devletleri’nde 5 Kasım 2021 tarihinde vizyona girecek. Filmin Türkiye’deki gösterim tarihi ise hala belirsizliğini koruyor.



