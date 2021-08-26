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  4. Prenses Diana’nın hayatını anlatan Spencer filminden ilk afiş yayınlandı! Heyecan zirveye ulaştı

Prenses Diana’nın hayatını anlatan Spencer filminden ilk afiş yayınlandı! Heyecan zirveye ulaştı

26.08.2021 17:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İngiliz Kraliyet ailesinin en önemli figürlerinden biri olarak kabul edilen Prenses Diana’nın hayatı beyaz perdeye uyarlanacak. Biyografi türündeki filmde Prenses Diana’yı, Kristen Stewart canlandıracak. Büyük bir merakla beklenen filmin ilk afişi yayınlandı.

Prenses Diana’nın hayatını anlatan Spencer filminden ilk afiş yayınlandı! Heyecan zirveye ulaştı

Alacakaranlık film serisinde Bella karakteriyle ünlenen Kristen Stewart, bu kez sevenlerinin karşısına Prenses Diana olarak çıkacak. Kraliyet ailesinin en çalkantılı evliliği olarak görülen Prens Charles ve Prenses Diana’nın yaşadıklarına odaklanacak filmin afişi paylaşıldı. “Her peri masalı bir gün sona erer” notuyla paylaşılan afişte, Kristen Stewart’ın beyaz balo elbisesi dikkatleri çekti.

Emma Corrin Prenses Diana’ya teşekkür ettiEmma Corrin Prenses Diana’ya teşekkür etti

SPENCER HAKKINDA

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Gerçek hayattaki olaylara dayandırılan film, adını Diana'nın evlenmeden önceki soyadından alıyor. Diana, Aralık 1991'de, Prens Charles ile birlikte, Kraliçe II. Elizabeth'in İngiltere'nin Sandringham kentindeki konutlarından birinde kraliyet ailesiyle bir Noel tatili geçirdiklerinde kararını veriyor. O hafta sonu, çok fazla ilişki kargaşasının ardından kocasından ayrılma kararı alıyor. İkili, 15 yıllık evlilikten sonra Ağustos 1996'da boşanıyor.

afiş

Henüz oyuncu kadrosu hakkında bilgi verilmeyen film Amerika Birleşik Devletleri’nde 5 Kasım 2021 tarihinde vizyona girecek. Filmin Türkiye’deki gösterim tarihi ise hala belirsizliğini koruyor.

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