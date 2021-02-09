Prof. Dr. Ayşe Buğra'nın yaşamı başarı ve ödüllerle dolu: Osman Kavala'nın eşi Ayşe Buğra kimdir?

İktisadi Düşünce Tarihi ve İktisat Metodolojisi, Karşılaştırmalı Sosyal Politika, Gelişme İktisadı gibi konularda araştırmalar ve yayınlar yapan Prof. Dr. Ayşe Buğra'nın akademik hayatı merak konusu oldu. Eşi gazeteci Osman Kavala'dan dolayı gündem olan Prof. Dr. Ayşe Buğra'nın yaşamı başarılarla ve aldığı ödüllerle dolu. Ekonomilerde ve küresel düzeyde sosyal politikalar konusundaki araştırmalara katkısı nedeniyle 2015 Dünya Bilim Akademisi Sosyal Bilimler Ödülü’ne (The World Academy of Sciences -TWAS) layık görülen Prof. Dr. Ayşe Buğra'nın yaşamı ve akademik kariyeri haberimizde...

PROF. DR. AYŞE BUĞRA KİMDİR?

19 Aralık 1951 yılında İstanbul'da doğan Buğra'nın babası romancı Tarık Buğra, annesi ise yine sanat dünyasından oyun yazarı Jale Baysal'dır. Ortaöğrenimini Robert Kolej'de bitirdikten sonra 1970-1973 yılları arasında Boğaziçi Üniversitesi'nde eğitimine devam eden Buğra, yüksek öğrenimini Kanada'da Laval Üniversitesi'nde bitirdi. Kanada'da Laval Üniversitesi'nde yüksel lisansına da devam ederek, 1976 yılında mezun oldu. McGill Üniversitesi Ekonomi Bölümünden doktorasını 1983 yılında alarak Bilim Akademisi üyesi oldu. 1988 yılında işadamı Osman Kavala ile evlendi.