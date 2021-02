Prof. Dr. Ayşe Buğra'nın yaşamı başarı ve ödüllerle dolu: Osman Kavala'nın eşi Ayşe Buğra kimdir?

İktisadi Düşünce Tarihi ve İktisat Metodolojisi, Karşılaştırmalı Sosyal Politika, Gelişme İktisadı gibi konularda araştırmalar ve yayınlar yapan Prof. Dr. Ayşe Buğra'nın akademik hayatı merak konusu oldu. Eşi gazeteci Osman Kavala'dan dolayı gündem olan Prof. Dr. Ayşe Buğra'nın yaşamı başarılarla ve aldığı ödüllerle dolu. Ekonomilerde ve küresel düzeyde sosyal politikalar konusundaki araştırmalara katkısı nedeniyle 2015 Dünya Bilim Akademisi Sosyal Bilimler Ödülü’ne (The World Academy of Sciences -TWAS) layık görülen Prof. Dr. Ayşe Buğra'nın yaşamı ve akademik kariyeri haberimizde...

New Capitalism in Turkey The Relationship between Politics, Religion and Business (2014; Türkçesi: Türkiye'de Yeni Kapitalizm: Siyaset, Din ve İş Dünyası, 2015)

2015 yılında ekonomilerde ve küresel düzeyde sosyal politikalar konusundaki araştırmalara katkısı nedeniyle "Celso Furtado Ödülü" olarak da bilinen The World Academy of Sciences (TWAS) Dünya Bilim Akademisi Sosyal Bilimler Ödülü’ne layık görüldü.

Sınıftan Sınıfa (Taylan Acar, Esin Ertürk, Özgür Burçak Gürsoy, Ebru Işıklı, Aysun Kiran and Sevecen Tunç ile birlikte, 2010)

Yoksulluk, Kapitalizm ve Türkiye'de Sosyal Politika, (2008)

Devlet-Piyasa Karşıtlığının Ötesinde: İhtiyaçlar ve Tüketim Üzerine Yazılar (2000)

Islam in Economic Organizations (1999)

State and Business in Modern Turkey (1994; Türkçesi: Devlet ve İşadamları, 1995)

İktisatçılar ve İnsanlar (1989)

AYŞE BUĞRA'NIN ÇEVİRİ ESERLERİ

Büyük Dönüşüm (K. Polanyi’den, 1986)

Uluslararası Ticaret Politikası (D. Robertson’dan, 1982)

AYŞE BUĞRA'NIN DERLEDİĞİ KİTAPLAR

Trajectories of Female Employment in the Mediterranean (Yalçın Özkan ile birlikte derleme, 2012; Türkçesi: Akdeniz'de Kadın İstihdamının Seyri, 2013)

Reading Karl Polanyi for the 21st Century: Market Economy as a Political Project (Kaan Ağartan ile birlikte derleme, 2007; Türkçesi: 21. Yüzyılda Karl Polanyi’yi Okumak: Bir Siyasi Proje Olarak Piyasa Ekonomisi, 2009)

Bir Temel Hak Olarak Vatandaşlık Gelirine Doğru (Çağlar Keyder ile birlikte derleme, 2007)

Sosyal Politika Yazıları (Çağlar Keyder ile birlikte derleme, 2006)

State Market and Organizational Form (Behlül Üsdiken ile, 1997)