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Prof. Dr. Ayşe Buğra'nın yaşamı başarı ve ödüllerle dolu: Osman Kavala'nın eşi Ayşe Buğra kimdir?

09.02.2021 12:16 | Son Güncelleme:
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Prof. Dr. Ayşe Buğra'nın yaşamı başarı ve ödüllerle dolu: Osman Kavala'nın eşi Ayşe Buğra kimdir?

Boğaziçi Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsünde öğretim üyesi ve Boğaziçi Üniversitesi Sosyal Politika Forumu UYGAR Merkezi’nin kurucu başkanlarından olan Prof. Dr. Ayşe Buğra'nın hayatı merak konusu oldu. Akademik başarısı ve çalışmalarıyla ödüller alan, aynı zamanda gazeteci Osman Kavala'nın da eşi olan Prof. Dr. Ayşe Buğra'nın hayatı haberimizde...

İktisadi Düşünce Tarihi ve İktisat Metodolojisi, Karşılaştırmalı Sosyal Politika, Gelişme İktisadı gibi konularda araştırmalar ve yayınlar yapan Prof. Dr. Ayşe Buğra'nın akademik hayatı merak konusu oldu. Eşi gazeteci Osman Kavala'dan dolayı gündem olan Prof. Dr. Ayşe Buğra'nın yaşamı başarılarla ve aldığı ödüllerle dolu. Ekonomilerde ve küresel düzeyde sosyal politikalar konusundaki araştırmalara katkısı nedeniyle 2015 Dünya Bilim Akademisi Sosyal Bilimler Ödülü’ne (The World Academy of Sciences -TWAS) layık görülen Prof. Dr. Ayşe Buğra'nın yaşamı ve akademik kariyeri haberimizde...

PROF. DR. AYŞE BUĞRA KİMDİR?

19 Aralık 1951 yılında İstanbul'da doğan Buğra'nın babası romancı Tarık Buğra, annesi ise yine sanat dünyasından oyun yazarı Jale Baysal'dır. Ortaöğrenimini Robert Kolej'de bitirdikten sonra 1970-1973 yılları arasında Boğaziçi Üniversitesi'nde eğitimine devam eden Buğra, yüksek öğrenimini Kanada'da Laval Üniversitesi'nde bitirdi. Kanada'da Laval Üniversitesi'nde yüksel lisansına da devam ederek, 1976 yılında mezun oldu. McGill Üniversitesi Ekonomi Bölümünden doktorasını 1983 yılında alarak Bilim Akademisi üyesi oldu. 1988 yılında işadamı Osman Kavala ile evlendi.

AYŞE BUĞRA'NIN ALDIĞI ÖDÜLLER

İstanbul Üniversitesi (1980-1981), McGill Üniversitesi Ekonomi Bölümü (1981-1983) ve Sherbrooke Üniversitesi (1983)'nde çalıştı.

1985 yılından beri Boğaziçi Üniversitesi Ekonomi Bölümünde öğretim görevlisi olarak görev yapmaya başladı.

İktisadi Düşünce Tarihi ve İktisat Metodolojisi, Karşılaştırmalı Sosyal Politika, Gelişme İktisadı gibi konularda araştırmalar yapan Buğra, 1995 yılında Devlet Ve insanlar adlı eseri ile Sosyal Bilimler alanında Sedat Simavi Ödülü'nü kazandı.

2015 yılında ekonomilerde ve küresel düzeyde sosyal politikalar konusundaki araştırmalara katkısı nedeniyle "Celso Furtado Ödülü" olarak da bilinen The World Academy of Sciences (TWAS) Dünya Bilim Akademisi Sosyal Bilimler Ödülü’ne layık görüldü.

2018 yılında ise Boğaziçi Üniversitesi Tarih Bölümü’nün önerisiyle verilmekte olan Boğaziçi Üniversitesi Aptullah Kuran Üstün Hizmet Ödülünü aldı.

AYŞE BUĞRA'NIN ESERLERİ

New Capitalism in Turkey The Relationship between Politics, Religion and Business (2014; Türkçesi: Türkiye'de Yeni Kapitalizm: Siyaset, Din ve İş Dünyası, 2015)

Sınıftan Sınıfa (Taylan Acar, Esin Ertürk, Özgür Burçak Gürsoy, Ebru Işıklı, Aysun Kiran and Sevecen Tunç ile birlikte, 2010)

Yoksulluk, Kapitalizm ve Türkiye'de Sosyal Politika, (2008)

Devlet-Piyasa Karşıtlığının Ötesinde: İhtiyaçlar ve Tüketim Üzerine Yazılar (2000)
Islam in Economic Organizations (1999)

State and Business in Modern Turkey (1994; Türkçesi: Devlet ve İşadamları, 1995)
İktisatçılar ve İnsanlar (1989)

AYŞE BUĞRA'NIN ÇEVİRİ ESERLERİ

Büyük Dönüşüm (K. Polanyi’den, 1986)

Uluslararası Ticaret Politikası (D. Robertson’dan, 1982)

AYŞE BUĞRA'NIN DERLEDİĞİ KİTAPLAR

Trajectories of Female Employment in the Mediterranean (Yalçın Özkan ile birlikte derleme, 2012; Türkçesi: Akdeniz'de Kadın İstihdamının Seyri, 2013)

Reading Karl Polanyi for the 21st Century: Market Economy as a Political Project (Kaan Ağartan ile birlikte derleme, 2007; Türkçesi: 21. Yüzyılda Karl Polanyi’yi Okumak: Bir Siyasi Proje Olarak Piyasa Ekonomisi, 2009)

Bir Temel Hak Olarak Vatandaşlık Gelirine Doğru (Çağlar Keyder ile birlikte derleme, 2007)

Sosyal Politika Yazıları (Çağlar Keyder ile birlikte derleme, 2006)

State Market and Organizational Form (Behlül Üsdiken ile, 1997)

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