Tarık Buğra'nın hayatı yazarak geçmiş: Tarık Buğra kimdir? İşte Tarık Buğra'nın romanları!

Asıl adı Süleyman Tarık Buğra olan ünlü yazar, 2 Eylül 1918 yılında Konya Akşehir'de dünyaya geldi. 26 Şubat 1994 yılında aramızdan ayrılan Türk gazeteci ve roman, hikâye, oyun ve fıkra yazarı olan Tarık Buğra'nın hayatı gündem oldu. Kızı Ayşe Buğra'nın gündem olmasıyla birlikte "Tarık Buğra kimdir" sorusuna cevap arayan vatandaşlar, Tarık Buğra'nın eserleri ve romanlarını da merak ediyor. Çok yönlü bir yazar olan Buğra 1991 yılında devlet sanatçısı ünvanını almıştır. İşte Yanıyor mu Yeşil Köşkün Lâmbası ve İbiş'in Rüyası kitaplarıyla tanıdığımız Tarık Buğra'nın hayatı...

TARIK BUĞRA KİMDİR?

2 Eylül 1918 yılında Akşehir'de dünyaya gelen Tarık Buğra, ilk ve ortaokulu Akşehir'de okudu. Daha sonra yatılı okumak için İstanbul Lisesi'ne gitti ve Pertev Naili Boratav'ın öğrencisi oldu. Henüz onuncu sınıftayken yazar olmaya karar verdi. 1936'da Konya Lisesi 'nden mezun olduktan sonra İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne gitti. İki yıl sonra Hukuk Fakültesi'ne geçiş yapan Buğra, oradan da Edebiyat Fakültesi'ne geçti. Buradan da mezuniyet için gerekli olan tezi vermeden ayrıldı.