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Prof. Dr. Cevdet Kılıç hakkında Trakya Üniversitesi soruşturma başlattı

09.02.2021 18:57 | Son Güncelleme:
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Prof. Dr. Cevdet Kılıç hakkında Trakya Üniversitesi soruşturma başlattı

Sosyal medyada yaptığı paylaşım nedeniyle Prof. Dr. Cevdet Kılıç hakkında Trakya Üniversitesi tarafından soruşturma başlatıldı.

Trakya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Cevdet Kılıç, hakkında sosyal medyada yaptığı paylaşım nedeniyle soruşturma başlatıldı.

Üniversite tarafından yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

''Prof. Dr. Cevdet Kılıç'ın şahsi sosyal medya hesabı üzerinden gerçekleştirdiği paylaşım nedeniyle üniversitemiz tarafından konuyla ilgili soruşturma başlatılmıştır''

CEVDET KILIÇ'TAN AÇIKLAMA

Cevdet Kılıç, sosyal medya hesabı üzerinden Boğaziçi Üniversitesi'ndeki protestolara ilişkin yaptığı paylaşımlarlarla ilgili basında çıkan ve kamuoyuna yansıyan haberler üzerine bir açıklama yaparak şu ifadelere yer vermişti:

"Ülkemizin birkaç noktasında başlatılan protestolar ve gösterilerde birtakım derin yapıların orada boy göstermesi ve kutsallarımıza dil uzatması hangi konumda ve görevde olursak olalım her Türk vatandaşı gibi bizi de derinden üzmüş ve yaralamıştır. Facebook paylaşımımdaki cümlenin girişinde yer alan 'Boğaziçili misiniz Boğazdışılı mısınız' ifademden kasıt; yasa dışı eylemler neticesinde gözaltına alınanlar içerisinde Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerinin dışında, öğrenci olmayan ve emniyet kayıtlarına göre birtakım yasa dışı örgütlerle bağlantısı tespit edilmiş pek çok kişinin yakalanması ve yurt dışından art arda içişlerimize müdahale niteliğindeki açıklamaların gelmesi nedeniyledir. Facebook paylaşımımdaki cümlelerden birinde 'Aklınızın ucundan bile geçirmeyin' derken basında yer alan ve sürekli kulağımıza çalınan 'Darbeye zemin hazırlanıyor' söylemleri nedeniyle kullanılmıştır. Çünkü geçmiş dönemde bu tür provokatif eylemler neticesinde ortaya çıkan iç barış ve huzuru bozucu birtakım kalkışmalar hepimizin malumudur. 'Biz gece vakti işi bitirir ertesi gün işe gideriz' cümlesinde de 15 Temmuz gecesi sokağa çıkılmış, darbe girişimi bastırılmış, ertesi gün de herkes işine gücüne dönmüştür anlamında, yine, 'Sokağa çıkar, memleketi darbecilerin elinden kurtarır, ertesi gün işimize döneriz' Düşüncesi vurgulanmıştır. Bu bir şiddet veya nefret söylemi değildir. Bilakis, şiddeti bertaraf edecek bilinç, dirayet ve inançta olanlarla beraber olduğumu belirtmek isterim."

Kılıç, Boğaziçi Üniversitesi'ndeki eylemlerle ilgili olarak "Gece vakti işi bitirir ertesi gün işe gideriz" ifadelerini kullanmıştı.

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