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  4. Prof. Dr. Ersan Şen canlı yayında Afgan akınına isyan etti: Kim bunlar?

Prof. Dr. Ersan Şen canlı yayında Afgan akınına isyan etti: Kim bunlar?

11.08.2021 11:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Günlerdir İran sınırından Türkiye'ye akın akın gelen Afgan göçmenlerle ilgili tartışmalar sürerken, ceza hukukçusu Prof. Dr. Ersan Şen de katıldığı programda isyan etti ve "Bunlar kim, nasıl girebiliyorlar bu topraklara" dedi.

Türkiye'ye günlerdir, İran sınırından akın akın yurda giren Afgan göçmenleri tartışıyor. Toplumun birçok kesiminden tepkiler gelirken ceza hukukçusu Prof. Dr. Ersan Şen de katıldığı programda konuyla ilgili olarak isyan etti. Hande Aydemir ile TV 100'de Gün Biterken programında göç politikasının tartışıldığı yayında Ersan Şen'in yanı sıra AK Parti MKYK Üyesi Avukat Mücahit Birinci, İYİ Parti Grup Başkanı Prof. Dr. İsmail Tatlıoğlu ve İstanbul Üniversitesi Prof. Dr. İlyas Topsakal yer aldı.

"KİM BUNLAR VE NASIL GİREBİLİYORLAR?"

Sınırdan akın akın gelen Afgan genç erkek göçmenlerle ilgili sert eleştirilerde bulunan Prof. Dr. Ersan Şen şunları söyledi:

"İran sınırının kapatılmasını istiyorum. İran'a nota verilecek. Gelenleri soruyorlar. Kim bunlar ve nasıl girebiliyorlar bu topraklara? Niye İran'da kalmazlar? Afganistan’ın anasını ağlatacaksınız, 'NATO’ydum gidiyorum diyeceksiniz' Kusura bakma, benim ülkem senin istasyonun değil! On bin km öteden gelip bu memleketin milletine ayar vermeye kalkma!"

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Anahtar Kelimeler:
Afganistan
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Okuyucu Yorumları 13 yorum
bu ülke ne çekiyorsa boş at gözlüğü takan akademisyenlerden çekiyor
yol geçen hanı
yol gecen hanına döndü memleketim

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