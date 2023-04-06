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Prof. Dr. Esin Davutoğlu Şenol'u dana diliyle tehdit etmişti! 7 kez adli kontrolü delen sanıkla ilgili şaşırtan karar: 'Ölüm tarihini biz belirleyeceğiz'

06.04.2023 07:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ankara'da av oyunu başlatıp iki kişinin öleceğini söyleyen ve daha sonra da Prof. Dr. Esin Davutoğlu Şenol'u adım adım takip edip dana diliyle tehdit eden Mustafa Yücel hakkında karar verildi. Mahkeme 7 kez adli kontrolü delen Yücel'e 5 yıl 6 ay hapis cezası verip adli kontrolle serbest bıraktı. Karar sonrası konuşan Prof. Dr. Şenol, "Şu anda dışarıda olması benim için son derece tedirgin edici" dedi.

Prof. Dr. Esin Davutoğlu Şenol'u dana diliyle tehdit etmişti! 7 kez adli kontrolü delen sanıkla ilgili şaşırtan karar: 'Ölüm tarihini biz belirleyeceğiz'

Mustafa Yücel, Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Esin Davutoğlu Şenol'u adım adım takip etmiş, dana diliyle tehdit etmişti. 2 aydır tutuklu bulunan Yücel, mahkemede 'Hatam varsa özür dilerim' dedi. 5 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılan Yücel, adli kontrolle serbest bırakıldı. Şenol 8 ayda yaşadıklarını ve mahkemenin verilen bu kararını anlattı.

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AV OYUNU BAŞLATMIŞ, İKİ KİŞİNİN ÖLECEĞİNİ SÖYLEMİŞTİ

Ünlü doktora tehditte buluna ve 7 kez adli kontrolü delen sanık, yine adli kontrolle serbest bırakıldı. Mustafa Yücel, geçtiğimiz yıl kendince bir av oyunu başlatmış, Ankara'da iki kişinin öleceğini söylemişti sonra da Prof. Dr. Esin Davutoğlu Şenol'un muayenehanesinin yolunu tutmuştu. Muayenehanesinin önüne dala dilini bırakılan Şenol, durumu polise bildirdi. İncelenen kameralardan şahsın kimliği tespit edildi, Şenol'a koruma verildi. Sanığa elektronik kelepçe takıldı ama dinlemedi, 2 ay önce tutuklandı. Hakim karşısında çıkan Yücel, "Sakatatla tehdit etmem mümkün değil. Ailemdeki bir kadının canı ne kadar değerliyse diğer kadınların canı da o kadar değerlidir. Bir hatam olduysa cezamı çekmeye razıyım " dedi. Yücel, özel işaretlerle zincirleme şekilde tehdit ve ısrarlı takip suçundan 5 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı. Adli kontrolle serbest bırakıldı.

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Kanal D Haber'in haberine göre Şenol ise şunları söyledi:

"8 ay boyunca süreli şiddet, tehdit... 'Ölüm tarihini biz belirleyeceğiz' gibi mesajlarla... Şu anda dışarıda olması benim için son derece tedirgin edici. Ciddi bir risk atlattım. Elindeki dili bırakarak gitmiş. Sayısız özrü gerekçe gösterildi herhalde."

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