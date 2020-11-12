Prof. Dr. Uğur Şahin'den dikkat çeken açıklamalar: Kış zor geçecek

Koronavirüs aşısının geldiği noktayla ilgili NTV'ye açıklamalarda bulunan Prof. Dr. Uğur Şahin şu ifadeleri kullandı:

"Dünya çapında gerekli izinleri veren kurumlarla iletişim halindeyiz. Avrupa İlaç Kurumu'yla ABD İlaç ve Gıda Dairesi'nin yanı sıra Kanadalı, İngiliz, Çinli ve Japon yetkililerle görüşmeler yürütüyoruz. Ön veya koşullu onay ABD veya Avrupa'dan gelebilir.

"AŞI DAĞITIMI EN ERKEN ARALIK ORTASINDA BAŞLAYABİLİR"

"Aşı dağıtımı en erken Aralık ortasından başlayabilir ama bu Aralık ayında işlerin hızlı bir şekilde değişeceği anlamına gelmiyor."

"ZOR BİR KIŞ OLACAK"

"Zor bir kış olacak. Salgın iyiye gitmeden önce kötüye gidecek. Mart-Nisan aylarında rahatlamaya başlayabiliriz. Gelecek yılın ortalarında tüm aşıların kullanılmasıyla belki normal yaşamımıza dönebiliriz ama o tarihe karar sabırlı ve disiplinli olmaya ihtiyacımız var.

"HERKES SORUMLU DAVRANMALI"

"İlk başta Avrupa ülkeleri farklı farklı önlemler aldı. Kimin doğru politika uyguladığı belli değildi ama şimdi herkes nasıl mücadele etmesi gerektiğini biliyor. En önemlisi maske. Evden çıktığınızda maske takarsanız ve başkaları da maske takarsa risk azalır. Dolayısıyla herkes sorumlu davranmalı. Bu işte sadece hükümetlerin sorumluluğu yok. Önümüzdeki aylar hala zor geçecek."

